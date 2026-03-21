Registro Abierto a Apoyo Para Mujeres 18 a 64 Años: Anuncian Cambios, Nuevos Requisitos y Fechas

Si aún no solicitas el apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 64 años, tenemos noticias para ti, pues hay registro en marzo 2026, pero las autoridades anunciaron cambios en el programa, por eso acá te damos los nuevos requisitos, las fechas y cómo registrarte para recibir 2 mil pesos bimestrales este año.

Este mes hubo mucha actividad en cuanto a programas sociales, por eso en una nota ya te mostramos cuáles son los 5 apoyos Bienestar que tienen registro abierto en marzo 2026, los días en que habrá registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años y los requisitos que deben cumplir hombres y mujeres.

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¿Qué cambios hubo en el apoyo para mujeres de 18 a 64 años?

El apoyo del que te hablamos es la Tarjeta Violeta Bienestar de Guerrero, que para este 2026 su principal modificación fue que disminuyeron el rango de edad de las beneficiarias. Ahora, el apoyo es para mujeres de 18 a 59 años de edad, esto debido a que a partir de los 60 años en adelante, las personas ya pueden solicitar su Pensión Mujeres Bienestar, la cual es universal y se entrega en todo el país.

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Para esta nueva etapa de registro a la Tarjeta Violeta 2026, se inscribirán 20 mil mujeres que habiten en alguno de los siguientes municipios:

Acapulco : Acapulco de Juárez.

: Acapulco de Juárez. Centro : Chilpancingo de los Bravo, Mochitlán, Eduardo Neri y Chilapa de Álvarez.

: Chilpancingo de los Bravo, Mochitlán, Eduardo Neri y Chilapa de Álvarez. Tierra Caliente : Coyuca de Catalán, Pungarabato y Tlapehuala.

: Coyuca de Catalán, Pungarabato y Tlapehuala. Costa Chica : Ayutla de los Libre, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Igualapa, San Marcos, Cuajinicuilapa.

: Ayutla de los Libre, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Igualapa, San Marcos, Cuajinicuilapa. Norte : Taxco de Alarcón, Iguala de la Independencia, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Huitzuco de los Figueroa.

: Taxco de Alarcón, Iguala de la Independencia, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Huitzuco de los Figueroa. Costa grande : Zihuatanejo de Azueta, Técpan de Galeana, Coyuca de Benítez.

: Zihuatanejo de Azueta, Técpan de Galeana, Coyuca de Benítez. Sierra : Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo.

: Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo. Montaña: Leonardo Bravo, Olinalá, Malinaltepec, Cochoapa El Grande, Metlatónoc, Alcozauca.

Requisitos para solicitar el apoyo para mujeres de 18 a 64 años en 2026

Además del rango de edad, todas las mujeres que deseen inscribirse a la Tarjeta Violeta Guerrero en marzo 2026, deben cumplir varias condiciones y tener a la mano los siguientes documentos:

Jefas de familia solteras en situación de vulnerabilidad o que se encuentren en cualquiera de los Centros de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de Violencia (CAIV). Ser madre de al menos un hijo menor de edad y que se encuentre cursando el nivel escolar básico o medio superior (hasta tercer grado de preparatoria). Copia de identificación oficial. Comprobante de domicilio. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Copia de certificado del último grado de estudios de la solicitante. En caso de no contar con estudios, deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad en el formato de solicitud. Copia del acta de nacimiento de al menos uno de sus hijos. Constancia de estudios, boleta de calificaciones, credencial vigente con fotografía o recibo de inscripción que acredite que el hijo realiza sus estudios en el sistema educativo nacional. Si la interesada o alguna de sus hijas o hijos presenta alguna discapacidad, presentar certificado médico que lo avale.

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¿Cuándo hay registro al apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 64 años en marzo 2026?

La recepción de nuevas solicitudes inició el pasado 18 de marzo 2026 y terminará hasta el próximo 17 de abril de este año. Las mujeres de 18 a 59 años pueden hacer su registro en línea en el siguiente link: registrovioleta.guerrero.gob.mx, pero tarda en cargar o tiene fallas.

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Para evitar fallas en el registro al apoyo para mujeres de 18 a 59 años, te recomendamos estar pendiente de las publicaciones que se hagan en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Bienestar del estado de Guerrero, pues ahí se anunciarán las fechas en que servidores de la nación acudirán a la región en que vives a hacer el trámite presencial de la Tarjeta Violeta 2026.

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