Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 Años: ¿Cuándo Cae Primer Pago por 3,000 Pesos en 2026?

Buenas noticias para los beneficiarios de la Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 años, la Secretaría del Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (CDMX) ya confirmó cuándo cae el primer depósito de 2026, por lo que en N+ te adelantamos la fecha oficial confirmada.

Si bien en febrero te adelantamos qué se sabía sobre el registro a este apoyo económico que entrega 3 mil pesos bimestrales a hombres de 60 a 64 años, el pasado miércoles se realizó la entrega de tarjetas a los beneficiarios de la Pensión Hombres Bienestar.

Aunque no es el único apoyo social vigente para hombres, está por abrir un nuevo periodo de registro a la Pensión del Bienestar para Hombres y Mujeres de 30 a 64 años, por lo que ya te explicamos cuáles son los requisitos para solicitar este apoyo económico federal.

Si bien entre los requisitos de la Pensión Hombres Bienestar está ser residente de CDMX y tener al momento de la inscripción entre 60 y 64 años, se dará preferencia al subgrupo de 63 y 64 años de edad.

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¿Cuándo cae el primer pago de la Pensión Hombres Bienestar 2026?

La Secretaría del Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México dio a conocer que este jueves 19 de marzo de 2026 cayó el primer pago a nuevos beneficiarios del programa. Y advirtió que el depósito se vería reflejado a partir de las 17:00 horas.

Mientras que a través de su cuenta de Facebook, la SEBIEN de Ciudad de México confirmó a todos sus beneficiarios que la dispersión correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 ya fue depositado en la tarjeta correspondiente este mismo jueves 19 de marzo.

¿Cuándo hay nuevo registro a la Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 años en CDMX?

Hasta el momento, la SEBIEN de Ciudad de México no ha dado a conocer cuándo habrá un nuevo periodo de registro a la pensión que entrega 3,000 pesos bimestrales a hombres de 60 a 64 años.

De acuerdo con la página web de la SEBIEN la última convocatoria al programa cerró el pasado 15 de enero de 2026.

Entre los requisitos que se pide a los interesados en obtener este apoyo económico, se enlistan los siguientes:

Ser habitante y residente de alguna de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.

Tener 18 años cumplidos (al momento de ingresar al programa).

Contar con estudios mínimos de nivel básico.

Tener disponibilidad de horario, incluyendo fines de semana y días festivos.

Llenar los formatos de Check List, Pre-Registro y Curriculum.

Tener experiencia en coordinación de grupos, facilidad de trabajo en equipo, asertividad y experiencia en atención ciudadana.

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