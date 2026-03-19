Asegura tu Pensión Bienestar 30 a 64 Años en Marzo: Esto Necesitas Para Cobrar Apoyo de $3,300

La titular de Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes dio a conocer un nuevo registro de la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años de edad en marzo 2026, y para lograr entrar, acá te decimos los documentos que necesitas para hacer tu inscripción y el papel con el que aseguras un apoyo permanente de 3,300 pesos bimestrales.

Desde que se anunció el calendario de registro a la Pensión del Bienestar de 30 a 64 años en marzo 2026, en una nota te mostramos la lista completa de requisitos para poder inscribirse al apoyo. De igual forma, también te dimos a conocer los cinco apoyos Bienestar que tienen inscripciones abiertas este mes.

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¿Qué documentos piden para el registro de la Pensión hombres mujeres Bienestar de 30 a 64 años en marzo 2026?

Las mujeres y hombres que deseen recibir el apoyo de 30 a 64 años que da la Pensión Bienestar para personas con Discapacidad, del 23 al 29 de marzo deben llevar consigo los siguientes documentos a su módulo de registro más cercano:

Acta de nacimiento en original y copia.

en original y copia. Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite). Clave Única de Registro de Población ( CURP ) en original y copia.

) en original y copia. Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad). Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

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¿Con qué papel aseguro mi registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años en marzo 2026?

Para asegurar el apoyo de 3,300 pesos bimestrales que da la Pensión de 30 a 64 años de manera permanente, los aspirantes deben contar con su certificado de discapacidad, el cual debe cumplir con las siguientes características:

Debe estar emitido por una institución pública como el IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar, de cualquier nivel de Gobierno.

El papel debe indicar que la persona que desea solicitar la Pensión Bienestar presenta una discapacidad permanente.

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Todas las personas que deseen hacer su registro a la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años en marzo 2026, recuerden entrar al siguiente link: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/, donde podrán saber cuál es el Módulo del Bienestar mas cercano a su domicilio, para que puedan inscribirse al apoyo en un horario de 10:00 de la mañana y hasta las 16:00 horas.

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