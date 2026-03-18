Los 5 Apoyos Bienestar de Hombres y Mujeres 18-64 Años con Registro en Marzo: Fechas, Requisitos

Estamos a mitad del mes y de forma sorpresiva varios apoyos Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad abren registro para nuevos beneficiarios, y si te interesa solicitar alguno acá te decimos qué programas tienen inscripciones en marzo 2026, los requisitos y fechas para solicitar cada ayuda.

Este mes es de pago para millones de beneficiarios, por eso en una nota ya te mostramos el calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años. De igual forma, te contamos del registro al apoyo para mujeres de 50 a 64 años que termina este miércoles 18 de marzo 2026.

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¿Qué apoyos Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 64 años tienen registro en marzo 2026?

Hasta el momento, las autoridades de diferentes parte del país anunciaron registro para cinco apoyos para mujeres y hombres de 18 a 64 años, de los cuales cuatro se realizan a nivel estatal y uno será a nivel nacional y es uno de los más esperados. A continuación te dejamos cada uno de ellos:

Tarjeta Violeta Guerrero : Para mujeres de 18 a 59 años de edad para recibir un pago de 2 mi pesos bimestrales.

: Para mujeres de 18 a 59 años de edad para recibir un pago de 2 mi pesos bimestrales. Mujeres con Bienestar Edomex : El programa para mujeres de 18 a 59 años da un pago de 2,500 pesos por bimestre.

: El programa para mujeres de 18 a 59 años da un pago de 2,500 pesos por bimestre. Pensión Bienestar de Discapacidad : Para personas de 0 a 29 o 30 a 64 años que da un pago bimestral de 3,300 pesos en todo México.

: Para o 30 a 64 años que da un pago bimestral de 3,300 pesos en todo México. Programa de Bienestar y Desarrollo Hidalgo : Apoyo de 30 a 64 años que da un pago de 2,500 pesos, en una y en hasta cuatro ocasiones.

: Apoyo de 30 a 64 años que da un pago de 2,500 pesos, en una y en hasta cuatro ocasiones. Programa Bienestar de Madres Trabajadoras Hidalgo: Apoyo de 2,500 pesos bimestrales, en una y en hasta cuatro ocasiones, para mujeres que tengan un hijo de 0 a 5 años con 11 meses.

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¿Cuándo hay registro a los cinco programas del Bienestar en marzo 2026?

Algunos apoyos ya abrieron registro de solicitudes y otros están por hacerlo. Si quieres saber las fechas exactas, acá te mostramos cuándo hay inscripciones abiertas para cada programa social este mes:

Tarjeta Violeta Bienestar: El registro se hace del 18 de marzo y hasta el 17 de abril 2026. Mujeres con Bienestar 2026: El registro abrió desde el pasado 9 de marzo 2026 y terminará hasta que servidores de la nación acudan a cada unos de los 125 municipios del Estado de México. Pensión Bienestar Discapacidad: Abre registro del 23 al 29 de marzo 2026. Programa de Bienestar y Desarrollo: Hay inscripciones del 23 al 25 de marzo 2026 Programa de Bienestar Madres Trabajadoras: Registro se abre el 26 y 27 de marzo 2026.

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Requisitos para solicitar los apoyos Bienestar 2026 para mujeres y hombres de 18 a 64 años

Una vez aclaradas las fechas y programas del Bienestar con recepción de solicitudes, si deseas registrarte a algunos de estos apoyos, debes cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

Tarjeta Violeta 2026

Ser mujeres de 18 hasta los 59 años .

. Jefas de familia solteras en situación de vulnerabilidad o que se encuentren en cualquiera de los Centros de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de Violencia (CAIV).

(CAIV). Ser madre de al menos un hijo menor de edad y que se encuentre cursando el nivel escolar básico o medio superior (hasta tercer grado de preparatoria).

y que se encuentre cursando el nivel escolar básico o medio superior (hasta tercer grado de preparatoria). Copia de identificación oficial.

Comprobante de domicilio.

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Copia de certificado del último grado de estudios de la solicitante. En caso de no contar con estudios, deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad en el formato de solicitud.

Copia del acta de nacimiento de al menos uno de sus hijos.

Constancia de estudios, boleta de calificaciones, credencial vigente con fotografía o recibo de inscripción que acredite que el hijo realiza sus estudios en el sistema educativo nacional.

Si la interesada o alguna de sus hijas o hijos presenta alguna discapacidad, presentar certificado médico que lo avale.

Mujeres con Bienestar 2026

Ser mujeres de 18 a 59 años de edad residentes en el Estado de México.

Haber hecho pre-registro Mujeres con Bienestar en 2023 o 2024.

Identificación oficial (INE, pasaporte).

CURP.

Teléfono de contacto y correo electrónico.

Pensión Bienestar de Discapacidad

Identificación oficial vigente . Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

. Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad. CURP Impresión reciente.

Impresión reciente. Acta de nacimiento Legible.

Legible. Comprobante de domicilio . No mayor a 6 meses, teléfono, luz, gas, agua o predial.

. No mayor a 6 meses, teléfono, luz, gas, agua o predial. Certificado de discapacidad . Emitido por alguna Institución Pública de Salud.

. Emitido por alguna Institución Pública de Salud. Teléfono de contacto. Celular y de casa.

Programa de Bienestar y Desarrollo

Tener de 30 a 64 años de edad .

. Habitar en localidades de alta y muy alta marginación , en situación de pobreza extrema o en algunos de los 22 municipios de atención prioritaria indígena del estado de Hidalgo.

, en situación de pobreza extrema o en algunos de los del estado de Hidalgo. Identificación oficial vigente con domicilio en la entidad hidalguense (original y copia).

con domicilio en la entidad hidalguense (original y copia). Copia del CURP actualizada y validada por RENAPO (únicamente en casos donde la identificación oficial del o la solicitante no sea legible o no coincida).

actualizada y validada por RENAPO (únicamente en casos donde la identificación oficial del o la solicitante no sea legible o no coincida). Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses (original y copia).

con vigencia no mayor a tres meses (original y copia). Responder el formato de solicitud dirigido al Gobernador del Estado de Hidalgo.

dirigido al Gobernador del Estado de Hidalgo. Contestar el Cuestionario Socioeconómico .

. Presentar una constancia, en caso de haber sufrido violencia.

Programa de Bienestar Madres Trabajadoras

Ser madre trabajadora o estudiante con un hijo o hija de 0 a 5 años con 11 meses, sin acceso a los servicios de cuidado y atención infantil y que perciban un ingreso comprobable menor a los 8,500 pesos de manera mensual en cualquier municipio de Hidalgo.

Identificación oficial.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Presentar el Formato Único de la Personas Solicitante (FUPS).

CURP del hijo o hija.

Acta de nacimiento del hijo o hija.

Comprobante de situación laboral.

Nota relacionada: Registro Pensión Bienestar 30 a 64 Años: Requisitos para Hombres y Mujeres al Apoyo de $3,300

Te sugerimos buscar mediante los medios oficiales todos los detalles respecto a cada uno de los apoyos Bienestar para mujeres y hombres de 18 a 64 años que tienen registro en marzo 2026, pues algunos trámites pueden hacerse en línea y otros solamente es vía presencial, como la pensión para discapacitados.

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