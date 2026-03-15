Apoyo Bienestar para Mujeres de 50-64 Años: ¿Quiénes Deben Hacer Registro Antes del 18 de Marzo?

Cada vez falta menos para el cierre del registro al apoyo bienestar para mujeres de 50 a 64 años, que consta de una canasta alimentaria que se entrega hasta en seis ocasiones. Por ello, en N+ te damos a conocer la fecha límite y quiénes son las personas que deben realizar la inscripción, así como el link para realizarla.

Como te hemos dado a conocer previamente, en este momento se lleva a cabo la solicitud a otros apoyos enfocados en mujeres, pero también hay otros programas para hombres y mujeres de otros grupos etarios.

¿Cuándo es la fecha límite para el registro al apoyo bienestar a mujeres de 50 a 64 años?

La Secretaría de Bienestar del Estado de México dio a conocer la convocatoria del programa Alimentación para el Bienestar, también llamada Canasta Bienestar, que se trata de un apoyo en especie entregado a mujeres de 50 a 64 años.

Dicha canasta alimentaria se entrega en una y hasta en seis ocasiones, pero también cuenta con el acompañamiento con los siguientes servicios:

Asesoría jurídica

Asesoría nutricional

Asesoría en trabajo social

Asesoría gerontológica

Asesoría fisioterapéutica

Asesoría de medicina general

Este periodo de registro concluye el 18 de marzo 2026, fecha límite en la que se debe solicitar el apoyo en modalidad de permanencia. Este procedimiento se puede hacer en línea, a través del sitio: https://bienestar.edomex.gob.mx/. También se puede realizar de manera presencial en los módulos de registro.

¿Quiénes deben realizar registro a Alimentación para el Bienestar?

De acuerdo con la convocatoria, este periodo es solo para el registro de permanencia, es decir, beneficiarias que ya se encuentren recibiendo el programa y busquen renovar el apoyo.

Los requisitos son:

Acta de nacimiento en original y copia;

Identificación oficial vigente: credencial para votar; en caso de no contar con este documento, puede presentar pasaporte vigente u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o CURP biométrica;

Comprobante de domicilio o constancia de residencia de la autoridad local competente (máximo 6 meses de antigüedad.

Formato Único de Bienestar debidamente llenado.

Las beneficiarias de la convocatoria 2025 podrán continuar recibiendo los apoyos que brindará el programa durante el año 2026, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal vigente, siempre y cuando manifiesten su voluntad de continuar recibiendo los apoyos del programa a través del instrumento oficial y válido determinado por el Comité.

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DMZ