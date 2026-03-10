Inicio Estado de México Registro Abierto para Mujeres de 18 a 59 Años: ¿Cómo Recibir Apoyo Bienestar de 2,500 Pesos?

Registro Abierto para Mujeres de 18 a 59 Años: ¿Cómo Recibir Apoyo Bienestar de 2,500 Pesos?

Las mujeres de 18 a 59 años ya pueden asegurar su registro para obtener un apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales en 2026

Checa Qué Registro Está Abierto para Apoyo Bienestar de Mujeres de 18 a 59 Años en 2026

700 mil beneficiarias recibirán el apoyo Bienestar de 2,500 pesos. Foto: Juan Carlos González Romero

Ya está abierto el esperado registro del apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 59 años en 2026 y si te interesa recibir 2,500 pesos bimestrales, acá te explicamos cómo solicitar la entrada a este programa que ofrece el gobierno del Estado de México (Edomex).

Después de mucho tiempo de espera, a partir de este lunes 9 de marzo las mujeres que viven en uno de los 125 municipios de la entidad mexiquense podrán completar su inscripción en la Secretaría de Bienestar de Edomex para comenzar a cobrar un apoyo económico de 2,500 pesos cada dos meses.

¿Qué apoyo para mujeres de 18 a 59 años abrió registro en marzo 2026?

Las mujeres mayores de 18 años y hasta los 59 años pueden hacer el registro de actualización de datos o permanencia de Mujeres con Bienestar Edomex, el cual tiene la meta de llegar a 700 mil beneficiarias este año para otorgarles el apoyo económico y servicios médicos, educativos y jurídicos.

De esta manera, aquellas mexiquenses que ya son beneficiarias del programa o que realizaron el pre-registro en 2023 o 2024 y están a la espera de incorporarse podrán actualizar su información en caso de que hayan cambiado de teléfono o de domicilio para asegurar su apoyo.

¿Cómo hacer registro Bienestar de mujeres de 18 a 59 años en 2026?

A partir de este 9 de marzo de 2026, los servidores de la nación, identificados como parte de la Secretaría de Bienestar Edomex, estarán realizando visitas domiciliarias a las beneficiarias de Mujeres con Bienestar o a aquellas que están en la lista de espera y les solicitarán los siguientes documentos:

  • Identificación oficial (INE, pasaporte).
  • CURP.
  • Teléfono de contacto y correo electrónico.

Este registro de actualización de datos tiene la finalidad de localizar a aquellas mujeres de 18 a 59 años que ya recibieron el apoyo en años anteriores o que hicieron su pre-registro en 2023 o 2024 para verificar la información que proporcionaron y asegurar que los beneficios del programa los obtengan quienes más lo necesitan.

Las visitas domiciliarias por parte de los servidores de la nación se harán de forma escalonada en los 125 municipios del Estado de México y se anunciarán a través de los medios oficiales de la Secretaría de Bienestar Edomex, por lo que se pide a las beneficiarias mantenerse pendientes.

Si te interesa ser parte de este apoyo Bienestar que ofrece 2,500 pesos bimestrales en otras notas ya te explicamos quiénes están obligadas a realizar el registro de permanencia o de la actualización de datos y los requisitos que piden, además de cómo recuperar el folio de Mujeres con Bienestar Edomex.

