Abre Registro de Apoyo Bienestar Mujeres de 50 a 64 Años: ¿Cómo Solicitar Canasta Alimentaria?

Inició el registro del apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años y para que no te pierdas la oportunidad de permanecer en el programa, acá en N+ te decimos cómo solicitar la canasta alimentaria en el Estado de México (Edomex) en marzo 2026.

La Secretaría de Bienestar Edomex abrió un nuevo periodo de inscripciones para el programa de Alimentación Bienestar 2026, que entrega hasta por seis ocasiones canastas básicas y ofrece servicios integrales como asesorías psicológicas, jurídicas, nutricionales, entre otras.

Por ello, si te interesa volver a formar parte de este programa en notas previas, ya te explicamos cómo descargar el formato de permanencia y las fechas para hacer el trámite, además de los requisitos y documentos que solicitan para hacer el registro.

¿Cómo solicitar apoyo para mujeres de 50 a 64 años?

Las mujeres de 50 a 64 años, que viven en alguno de los municipios del Estado de México y que recibieron la canasta alimentaria el año pasado, pueden realizar el registro en línea, que estará abierto hasta el 18 de marzo, en el siguiente enlace: http://sistemasbienestar.edomex.gob.mx.

Ahí, deberán confirmar su permanencia en el programa de Alimentación Bienestar 2026, proporcionando los datos que les solicitará el sistema, como CURP y medios de contacto, para poder descargar el formato de manifiesto y compromiso para realizar actividades.

Después, las interesadas deberán acudir a su módulo correspondiente, el cual se indicará en el comprobante de registro, para realizar la entrega de documentos y completar el registro de forma presencial.

Una vez que hayan realizado la solicitud, las mujeres de 50 a 64 años deberán esperar a la publicación de los resultados, que saldrá del 25 al 31 de marzo, para saber si continuarán recibiendo la canasta alimentaria del Bienestar en Edomex en 2026.

¿Qué documentos piden para apoyo de mujeres de 50 a 64 años?

Luego de hacer el registro en línea, las mujeres deberán llevar los siguientes documentos a los módulos del programa de Alimentación Bienestar 2026 para completar el registro de permanencia:

Acta de nacimiento .

. Identificación oficial vigente : credencial para votar; en caso de no contar con este documento, se puede presentar pasaporte vigente u otros documentos que acrediten la identidad, expedidos por la autoridad correspondiente.

: credencial para votar; en caso de no contar con este documento, se puede presentar pasaporte vigente u otros documentos que acrediten la identidad, expedidos por la autoridad correspondiente. Clave Única de Registro de Población ( CURP ) o CURP Biométrica .

) o . Comprobante de domicilio o constancia de residencia de la autoridad local competente (máximo 6 meses de antigüedad).

o de la autoridad local competente (máximo 6 meses de antigüedad). Formato de Manifiesto de Permanencia de Alimentación Bienestar 2026

de Alimentación Bienestar 2026 Formato de compromiso para la realización de actividades para el bienestar.

