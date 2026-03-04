Registro de Permanencia de Alimentación Bienestar 2026 Edomex: Cómo Descargar Formato y Fechas

La Secretaría de Bienestar del Estado de México (Edomex) abrió el registro de permanencia del programa Alimentación para el Bienestar 2026, y si recibiste el apoyo el año pasado, acá te explicamos cómo llenar y descargar el formato y las fechas en las que podrás realizar este trámite para obtener la canasta alimentaria.

Juan Carlos González Romero, secretario de Bienestar Edomex, anunció el inició de la convocatoria para que las beneficiarias del programa para mujeres de 50 a 64 años vuelvan a recibir el apoyo de canastas alimentarias y servicios integrales en 2026.

Sin embargo, las interesadas en seguir en Alimentación para el Bienestar deben poner atención, ya que para completar la permanencia deben realizar diferentes procesos, que es el registro en línea y presencial en los módulos, a donde deberán llevar sus documentos.

Fechas de registro de permanencia de Alimentación para el Bienestar 2026

El registro en línea de Alimentación Bienestar 2026 estará abierto hasta el 18 de marzo de 2026 y se está realizando en la página web del Bienestar Edomex. Ahí las interesadas deberán confirmar su permanencia y descargar:

Formato de Manifiesto de Permanencia de Alimentación Bienestar 2026

Formato de compromiso para la realización de actividades para el bienestar.

Este proceso para obtener los formatos también podrá realizarse de manera presencial en los módulos de registro que se habilitarán para la recepción de documentos.

¿Cómo descargar formato de permanencia de Alimentación Bienestar 2026?

Para realizar el registro en línea, las interesadas deben ingresar al Sistema de Bienestar Edomex y hacer los siguientes pasos para obtener y descargar su formato de permanencia de Alimentación Bienestar 2026:

Entra a este link: http://sistemasbienestar.edomex.gob.mx Da clic en el botón de Permanencia. El registro está abierto para todas las letras. Pulsa en Iniciar. Escribe tu CURP y da clic en Verificar. Acepta el aviso de privacidad. Llena la solicitud de permanencia con tus datos personales. Da clic en Guardar y Continuar. El sistema generará un archivo PDF con el manifiesto de permanencia y el compromiso para la realización de actividades. También se generará un comprobante con el folio de registro y la ubicación del módulo al que debes acudir. Da clic en el botón de descargar y verifica que los tengas en tus documentos. Estos documentos deberás imprimirlos para presentarlos en los módulos.

¿Cuándo es la entrega de documentos de permanencia de Alimentación Bienestar 2026?

La entrega de documentos también estará habilitada desde el 3 al 18 de marzo, por lo que una vez que las mujeres de 50 a 64 años realicen el registro en línea deberán acudir a los módulos para presentar los formatos de permanencia y los siguientes requisitos:

Acta de nacimiento .

. Identificación oficial vigente : credencial para votar; en caso de no contar con este documento, se puede presentar pasaporte vigente u otros documentos que acrediten la identidad, expedidos por la autoridad correspondiente.

: credencial para votar; en caso de no contar con este documento, se puede presentar pasaporte vigente u otros documentos que acrediten la identidad, expedidos por la autoridad correspondiente. Clave Única de Registro de Población ( CURP ) o CURP Biométrica .

) o . Comprobante de domicilio o constancia de residencia de la autoridad local competente (máximo 6 meses de antigüedad).

o de la autoridad local competente (máximo 6 meses de antigüedad). Formato de Manifiesto de Permanencia de Alimentación Bienestar 2026

de Alimentación Bienestar 2026 Formato de compromiso para la realización de actividades para el bienestar.

Posteriormente, la publicación de resultados de Alimentación Bienestar 2026, con el padrón de beneficiarias que recibirán la canasta alimentaria hasta en seis ocasiones en 2026, se darán a conocer del 25 al 31 de marzo en la página web de Bienestar Edomex.

