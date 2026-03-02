Pensión Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años: Calendario de Pago Bienestar en Marzo 2026 por Letra

Si eres beneficiario de la Pensión del Bienestar debes saber que este lunes se dio a conocer el Calendario de Pagos para hombres y mujeres de 30 a 64 años, por lo que en N+ te compartimos las fechas en las que te llegará el depósito a tu tarjeta del Bienestar, así como las letras que cobrarán por cada día.

Si bien en febrero hubo un periodo de registro a la Pensión del Bienestar, que entrega 3 mil 300 pesos a hombres y mujeres, hay que recordar que el monto que reciben se actualizó en 2026 luego de que Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar del Gobierno de México, confirmó un aumento por encima de la inflación.

De hecho, en una nota previa ya te dimos a conocer quiénes cobran primero este apoyo económico durante este periodo de dispersión que corresponde al bimestre de marzo-abril. Ten en cuenta que los beneficiarios sólo pueden ser aquellos que habitan en estados que han firmado convenio de universalidad con el Gobierno de México.

¿Cuándo pagan la Pensión de 30 a 64 años en marzo 2026?

Ahora bien, el calendario de pagos del Bienestar dado a conocer por la secretaría Ariadna Montiel Reyes inició este lunes y concluye el próximo jueves 26 de marzo.

Como ocurre con otros pagos dependientes del Gobierno de México, las dispersiones se hacen en orden alfabético, tomando como referencia el primer apellido del beneficiario.

Es importante aclarar que este apoyo económico por 3 mil 300 pesos es la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad. Tal como te mencionamos previamente sólo se otorga en los 24 estados con convenios de universidad a personas de 0 a 64 años con una discapacidad permanente.

Fecha exacta de depósito de la Pensión Bienestar 30 a 64 años por Letra

Siguiendo el Calendario de la Pensión de Adultos Mayores y la de Mujeres Bienestar que también depositan a sus beneficiarios el segundo bimestre del 2026, los pagos quedan de la siguiente manera para hombres y mujeres de 30 a 64 años:

Letra A: Lunes 2 de marzo 2026.

Letra B: Martes 3 de marzo 2026.

Letra C: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo 2026.

Letras D, E, F: Viernes 6 de marzo 2026.

Letra G: Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026.

Letras H, I, J, K: Miércoles 11 de marzo 2026.

Letra L: Jueves 12 de marzo 2026.

Letra M: Viernes 13 y martes 17 de marzo 2026.

Letras N, Ñ, O: Miércoles 18 de marzo 2026.

Letras P, Q: Jueves 19 de marzo 2026.

Letra R: Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026.

Letra S: Martes 24 de marzo 2026.

Letras T, U, V: Miércoles 25 de marzo 2026.

Letras W, X, Y, Z: Jueves 26 de marzo 2026.

¿Qué hombres y mujeres sí pueden recibir la Pensión Bienestar de 30 a 64 años?

La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México no sólo se encarga de dar a conocer las fechas de depósito de la Pensión de 30 a 64 años sino de comunicar los requisitos para ser beneficiario.

Entre los criterios que debe cumplir quien desee recibir los 3 mil 300 pesos de apoyo económico, están los siguientes:

Acta de nacimiento en original y copia

Identificación oficial vigente

CURP en original y copia

Comprobante de domicilio en original y copia

Certificado de constancia médica que acredita la discapacidad permanente, emitido por alguna institución pública

