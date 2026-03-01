Pensión Bienestar para Hombres y Mujeres de 30-64 años: ¿Quiénes Cobran Primero Apoyo de $3300?

Las y los beneficiarios se encuentran a la espera de la publicación del calendario de pago de la Pensión Bienestar correspondiente a marzo 2026. Como parte de este periodo de dispersión, también se entrega el apoyo de $3,300 pesos a las y los beneficiarios del programa para hombres y mujeres de 30 a 64 años. Ante la ausencia de fechas, en N+ te explicamos quiénes cobran primero.

Como te hemos dado a conocer previamente, los derechohabientes de los programas del Bienestar recibirán diferentes montos entre sí este mes, dependiendo del apoyo al que cada persona esté inscrita.

¿Quiénes reciben el pago de la Pensión Bienestar de $3,300 pesos en marzo?

El pago de la Pensión Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años lo reciben las personas registradas en la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente que viven en los estados del país que han firmado convenios de universalidad con el Gobierno de México. Dichas entidades son:

Baja California

Baja California Sur

Campech

Chiapas

Colima

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla,

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

En los ocho estados restantes, la pensión se otorga a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años. De esa edad en adelante, se entrega únicamente en municipios y localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.

El programa otorga en 2026 un pago económico de 3 mil 300 pesos bimestrales de forma directa y sin intermediarios, a través de depósitos a la tarjeta del Banco del Bienestar que se da a los derechohabientes.

El depósito correspondiente al segundo bimestre del 2026 se dispersa en marzo.

¿Quiénes reciben primero el apoyo para hombres y mujeres de 30 a 64 años?

Como ya es tradición, la Secretaría del Bienestar da a conocer el calendario de la Pensión Bienestar, en el que se organiza la dispersión del pago por fecha. Como regularmente lo hacen, el orden de entrega es alfabético, a partir de la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

Si siguen el orden con el que se difunde el calendario y en el que se realizan los depósitos periodo con periodo, se prevé que este lunes 2 de marzo 2026 se revelen las fechas y este mismo día comience el pago.

A continuación, te compartimos los posibles días del reparto del apoyo:

Letra A: Lunes 2 de marzo 2026.

Letra B: Martes 3 de marzo 2026.

Letra C: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo 2026.

Letras D, E, F: Viernes 6 de marzo 2026.

Letra G: Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026.

Letras H, I, J, K: Miércoles 11 de marzo 2026.

Letra L: Jueves 12 de marzo 2026.

Letra M: Viernes 13 y martes 17 de marzo 2026.

Letras N, Ñ, O: Miércoles 18 de marzo 2026.

Letras P, Q: Jueves 19 de marzo 2026.

Letra R: Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026.

Letra S: Martes 24 de marzo 2026.

Letras T, U, V: Miércoles 25 de marzo 2026.

Letras W, X, Y, Z: Jueves 26 de marzo 2026.

De acuerdo con dicha lista, las primeras personas en recibir el apoyo de $3,300 pesos serían las que su primer apellido comience con la letra A y así consecutivamente hasta que llegue a la letra Z.

