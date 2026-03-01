México Siempre Va a Abogar por Paz Mundial, Dice Sheinbaum; "Es Muy Necesaria en estos Momentos"

La presidenta Claudia Sheinbaum asgeuró que México siempre va a abogar por la paz mundial, en medio de la segunda jornada del intercambio de ataques en el conflcito entre Irán e Israel y Estados Unidos.

Durante su visita a Comondú, Baja California, como parte de los Programas del Bienestar la mandataria hizo referencia a los principios por los que se deben de regir los titulares del Poder Ejecutivo, en el contexto del enfrentamiento armado en Oriente Medio.

La mandataria leyó el artículo 89 de la Contitución Mexicana y señaló que el contenido de dicho apartado forma parte de los principios de Venustiano Carranza.

"El presidente o la presidenta, en este caso, tienen que observar principios de política exterior, autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias, proscripción de las amenazas o uso de la fuerza. Igualdad jurídica de los estados, de las naciones, cooperación internacional para el desarrollo, respeto de los derechos humanos y lucha por la paz y la seguridad.

"Esos van a ser siempre los principios de política exterior de nuestro país y eso es lo que defendemos frente a cualquier situación en el mundo. México siempre va abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos.

Durante la jornada anterior de su gria, la mandataria pidio paz, al ser cuestionada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Teherán.

Sheinbaum recordó durante su discurso al periodo neoliberal, que duró desde inicios de la dévada de 1980 hasta medidados de 2018, dijo. E

"Entregaron minas, las empresas de la nación", apuntó.

La titular del Ejecutivo federal estuvo acompñada por el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío; la secrteraria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y Carlos Torres Rosas, coordinador general de Programas para el Bienestar.

