Claudia Sheinbaum Llama a la Paz Tras Ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este sábado 28 de febrero de 2026 sobre el ataque realizado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante su gira de trabajo en Culiacán, Sinaloa, la mandataria fue cuestionada por la prensa sobre su postura ante la escalada de tensiones en Medio Oriente.

¿Dónde Fueron los Ataques de Israel y EUA en Irán?

Al respecto, Sheinbaum subrayó la posición de México en favor de la solución pacífica de los conflictos y afirmó: “Paz, queremos paz. México siempre va a luchar por la paz”.

¿Qué paso la madrugada de este sábado?

Estados Unidos y Israel ejecutaron este sábado una ofensiva conjunta contra Irán, en un movimiento que marca un nuevo punto de inflexión en la creciente confrontación regional. La acción militar se produjo tras la más reciente ronda de negociaciones celebrada esta semana y después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, emitiera un ultimátum de diez días —el pasado 19 de febrero— para alcanzar un acuerdo nuclear.

Trump afirmó que la meta es “aniquilar” al régimen de los ayatolás y aseguró que Irán “nunca tendrá un arma nuclear”. La operación fue denominada Furia Épica por Washington y Rugido de León por el Gobierno israelí.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostuvo que el objetivo del ataque conjunto es “eliminar la amenaza existencial” que, a su juicio, representa el régimen iraní. Teherán respondió con una oleada de misiles y drones dirigidos contra territorio israelí y contra bases estadounidenses situadas en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait.

Cronología: de la guerra de los Doce Días a la ofensiva actual

Junio – Guerra de los Doce Días: El conflicto regional se intensifica tras doce días de enfrentamientos directos e indirectos que dejan la situación en un frágil equilibrio y sin acuerdos duraderos.

Estrategia de EUA ante Irán: Seguridad Energética y Control del Estrecho de Ormuz

Meses posteriores: Persisten las tensiones diplomáticas y los intercambios de amenazas, mientras continúan los contactos para reactivar o redefinir un acuerdo nuclear con Irán.

19 de febrero: Trump lanza un ultimátum de diez días a Teherán para alcanzar un pacto nuclear, advirtiendo de consecuencias severas en caso de no lograr avances.

Esta semana: Se desarrolla una nueva ronda de negociaciones, sin resultados concluyentes.

Sábado: Estados Unidos e Israel inician el ataque conjunto contra Irán, elevando la confrontación a una fase más directa. Irán responde con misiles y drones contra objetivos israelíes y bases estadounidenses en varios países del Golfo.

