"Era Un Objetivo": ¿Dónde Está el Ayatolá Alí Jamenei Tras Ataque de EUA e Israel vs Irán?

Luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán este sábado 28 de febrero 2026, se ha confirmado que uno de los objetivos era el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo y el hombre más poderoso en Teherán, por lo que han surgido preguntas como: ¿Dónde está el ayatolá? Te contamos qué es lo que se sabe.

Tras los bombardeos a la república islámica, se han registrado intercambios de ataques. Entre las zonas afectadas por la ofensiva, está una escuela en Irán, donde suman 85 personas muertas, entre ellas menores estudiantes de primaria.

¿Dónde está el ayatolá Alí Jamenei?

Un funcionario israelí dijo que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian eran objetivos, pero el resultado de los ataques no estaba claro. Una fuente con conocimiento del asunto había dicho antes a Reuters que Jamenei no se encontraba en Teherán y que había sido trasladado a un lugar seguro.

"El líder supremo iraní Jamenei y el presidente Masud Pezeshkian estaban entre los blancos del ataque", señaló la emisora Kan, citando una fuente israelí.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Araghchi, asveró en entrevista con NBC que Alí Jamenei y el presidente Masoud Pezeshkian están vivos.

"Todos los altos funcionarios están vivos, todo está bien"

¿Quién es Alí Jamenei y por qué era un objetivo?

El líder supremo es desde 1989 el ayatolá Alí Jamenei, comandante en jefe de las fuerzas armadas y con autoridad sobre el poder judicial y la televisión estatal. También tiene la última palabra sobre todas las decisiones estratégicas.

Su figura reúne poderes como el mando al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), por lo que su posición tiene todo tipo de influencia en las decisiones.

Jamenei nació en en Mashhad, Irán, en 1939. Su educación se centró principalmente en el estudio del Corán y obtuvo el título de clérigo a los 11 años. P

Jamenei fue uno de los críticos del Sha Reza Pahlavi, monarca derrocado por la Revolución Islámica de 1979.

Jamenei fue electo presidente en 1981 y en 1989 fue designado ayatolá por los ancianos religiosos.

Video: ¿Quién es Alí Jamenei? Líder Supremo de Irán que Enfrenta Ataque de EUA e Israel

Con información de agencias.

Historias recomendadas:

Donald Trump Confirmó Ataques contra Irán; Califica al Régimen como Patrocinador del Terrorismo

Reacciona el Mundo: Posturas a Favor y en Contra de los Ataques de EUA e Israel contra Irán



DMZ