Reportan Varias Personas Muertas por Ataque de EUA e Israel contra Irán

Luego del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán la mañana de este sábado, la agencia de noticias IRNA indicó que cinco personas murieron en una escuela en el sur de Irán.

Posteriormente según informaron autoridades de la provincia de Hormozgan, el número de niñas muertas en el ataque contra una escuela de primaria en la ciudad Minab, aumentó a 24, mientras que otras 45 estudiantes resultaron heridas.

Israel

En el norte de Israel se reporta al menos un herido por impacto de misil iraní en Haifa.

Según el Magen David Adom (MDA) servicio de emergencias israelí, el herido es un hombre de unos 50 años.

Además, los paramédicos del MDA han atendido a varias personas que resultaron heridas de camino a los espacios seguros y cuadros de ansiedad.

En tanto Emiratos Árabes Unidos indicó que una persona murió por la caída de metralla tras el ataque iraní con misiles.

Ataque

Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán la mañana de este sábado y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz e Isfahán, a lo que Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares de Estados Unids en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.

Con información de EFE y AP

