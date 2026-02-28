Hay Señales Crecientes de que el Ayatolá Alí Jamenei "Ya No Está Vivo”, Afirma Netanyahu

En un discurso televisado a nivel nacional, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que los ataques habían tenido como objetivo el complejo del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei .

“Hay señales crecientes de que el tirano ya no está vivo”, dijo Netanyahu.

"Esta mañana, en un poderoso ataque sorpresa, destruimos el complejo del dictador Jamenei en el corazón de Teherán. Durante tres décadas y media, este cruel dictador aterrorizó al mundo con el desprecio de su pueblo y trabajó incansablemente, sin miramientos, en el plan para aplastar a Israel. Este plan se ha desvanecido, y hay muchas señales de que este dictador también se ha ido".

Antes, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo a NBC News que el líder supremo y presidente del país estaban vivos "hasta donde yo sé".

Video: Netanyahu Confirma Operación con EUA para "Eliminar Amenaza Existencial" de Irán

Cientos de muertos y heridos por ataques

La Media Luna Roja iraní dio cuenta de al menos 201 muertos y 747 heridos en los ataques.

Las autoridades iraníes llamaron a los 10 millones de habitantes de Teherán a evacuar la capital e informaron de 85 muertos en un ataque contra un colegio para niñas en el sur del país, un saldo que la AFP no pudo verificar.

Según Netanyahu, la operación "continuará el tiempo que sea necesario". Horas antes, dijo que va dirigida contra la "amenaza existencial que supone el régimen terrorista de Irán".

El jefe de las fuerzas armadas israelíes, teniente general Eyal Zamir, afirmó que se lleva a cabo "a una escala completamente diferente" que la guerra de 12 días librada contra Irán en junio pasado, a la que Estados Unidos se unió brevemente.

"Desde esta mañana, aproximadamente 200 aviones de combate (...) completaron un extenso ataque", dijo.

"Esta es la mayor incursión aérea militar en la historia de la Fuerza Aérea Israelí", señala un comunicado militar.

Según la Media Luna Roja afectó a 24 de las 31 provincias iraníes.

Después de semanas de avisos y de tres rondas de negociaciones, Estados Unidos lanzó una operación para "eliminar las amenazas inminentes", según el presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump llama a iraníes

"Cuando hayamos terminado, tomen el poder, les tocará a ustdes hacerlo", dijo Trump a los iraníes.

Netanyahu se hizo eco del mensaje, diciendo a los iraníes que ha llegado el momento de "liberarse del yugo de la tiranía".

En enero, después de la represión de protestas antigubernamentales en Irán que se saldó con miles de muertos según varias oenegés, Trump había prometido "ayuda" a los iraníes.

El republicano ordenó el mayor despliegue militar en décadas en Oriente Medio y amenazó con atacar a la república islámica si las negociaciones sobre el programa nuclear y de misiles iraníes no culminaban en acuerdo.

Trump advirtió a las fuerzas de seguridad iraníes que si deponen las armas gozarán "de total inmunidad" pero que, de lo contrario, se enfrentarán "a una muerte segura".

En Teherán, los periodistas de AFP escucharon fuertes explosiones y vieron columnas de humo en el centro, el este y el oeste de la capital.

Los habitantes se refugiaban en sus casas. La policía patrullaba las calles, donde solo se ven largas filas delante de las panaderías o las gasolineras.

"Hubo mucho ruido", contó un testigo de la ciudad a un periodista de AFP, antes de que se cortaran las comunicaciones y el acceso a internet, una medida habitual en Irán en periodos de tensión.

Los colegios y las universidades han recibido la orden de cerrar hasta nuevo aviso.

Más allá de Teherán, también hubo explosiones en las ciudades de Isfahán, Qom, Karaj, Kermanshah, Minab, Lorestán y Tabriz, en diferentes puntos del país, según los medios de comunicación iraníes.

Por la noche, el ejército israelí pidió a los habitantes de un área industrial de Isfahán, en el centro de Irán, que desalojaran la zona por ataques inminentes.

Con información de AFP.

