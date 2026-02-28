Imágenes: Así Quedaron los Lugares Atacados por conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos

Los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán este 28 de febrero de 2026, denominados "Operación Epic Fury", han dejado un saldo trágico inicial.

La agencia estatal IRNA reportó que al menos 53 personas murieron tras un bombardeo que alcanzó una escuela de niñas en Minab, en la provincia de Hormozgán.

Por su parte, Irán ha respondido con el lanzamiento de más de 550 misiles y 1,000 drones hacia Israel y bases estadounidenses en la región. Aunque la mayoría han sido interceptados.

¿Cómo han sido los ataques en Irán?

Así se observa un enorme cráter en el lugar donde se destruyó un edificio en Teherán, debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. También se aprecia el humo sobre la ciudad.

Otro de los sitios que sufrieron daños fue na escuela de primaria en la ciudad sureña iraní de Minab donde 53 niñas murieron y otras 48 resultaron heridas.

Así lo aseguró el ministerio de Educación de Irán quien confirmó que la cifra de alumnas fallecidas como consecuencia del "salvaje" ataque israelí contra el colegio de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh en la ciudad de Minab.

Ataque a escuela en Irán. Foto: AFP

¿Cuál fue la respuesta de Irán contra ataques de Israel y Estados Unidos?

Un centro del cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Baréin fue alcanzado por un "ataque con misiles", según informó Baréin el 28 de febrero, luego de que Irán prometió represalias tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

Un centro del cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Baréin fue alcanzado por un "ataque con misiles". Foto: AFP

Además, un video difundido por un testigo fue difundido. En las escenas se ve el momento de un ataque cerca de la base estadounidense en Baréin.

Baréin confirmó un ataque dentro de su territorio e informó que un centro de servicio de la Quinta Flota estadounidense fue alcanzado.

Ante los ataques, el mundo se ha divido entre el apoyo y la condena a los ataques. Quienes se oponen aseguran que estas acciones podrían terminar en un conflicto mayor y que los civiles se convierten en las principales víctimas.

