Pronóstico del Clima Hoy 1 de Junio: Se Esperan Lluvias y Calor en la Mitad del País

Este lunes 1 de junio inicia el temporal de lluvias y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica precipitaciones muy fuertes en la mitad del país, así como una onda de calor en 12 entidades.

La temporada de precipitaciones comenzará en el sur y sureste del país, así como en la Península de Yucatán.

Esto, por la interacción de una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera con canales de baja presión.

Mientras que una línea seca sobre el norte del territorio nacional, en interacción con una vaguada en altura, originarán lluvias y chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en esa región.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (centro, este y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tlaxcala (este y sur), Campeche (norte y sur), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (centro), Jalisco (este, centro y sur), Colima (norte), Michoacán (norte, oeste y centro), Guerrero (norte y noroeste), Morelos, Estado de México (suroeste) y Tabasco (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Hidalgo y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Querétaro y Sinaloa.

¿Dónde habrá calor?

Baja California Sur (sur)

Coahuila (suroeste)

Durango (oeste)

Sinaloa (norte, centro y sur)

Zacatecas (sur)

Nayarit (norte y suroeste)

Jalisco (norte, centro y sur)

Colima (este y sur)

Michoacán (norte, sur y suroeste)

Guerrero (noroeste, oeste y sur)

Oaxaca (sur y sureste)

Chiapas (centro y este)

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Sonora (este y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur), Michoacán (suroeste) y Guerrero (noroeste).

De 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Coahuila (suroeste), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes (oeste), Nayarit, Colima, Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México (suroeste).

Valle de México

Para el Valle de México, se espera cielo medio nublado con bruma y ambiente fresco durante la mañana.

Hacia la tarde se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (suroeste), y lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México.

Asimismo, hay posibilidad de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 12 a 14 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

ASJ