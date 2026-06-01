Pronóstico del Clima Hoy 1 de Junio: Se Esperan Lluvias y Calor en la Mitad del País

Este lunes 1 de junio inicia el temporal de lluvias y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica precipitaciones muy fuertes en la mitad del país, así como una onda de calor en 12 entidades.
La temporada de precipitaciones comenzará en el sur y sureste del país, así como en la Península de Yucatán.
Esto, por la interacción de una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera con canales de baja presión.
Mientras que una línea seca sobre el norte del territorio nacional, en interacción con una vaguada en altura, originarán lluvias y chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en esa región.
Lluvias en el país
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (centro, este y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este y sur).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tlaxcala (este y sur), Campeche (norte y sur), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (centro), Jalisco (este, centro y sur), Colima (norte), Michoacán (norte, oeste y centro), Guerrero (norte y noroeste), Morelos, Estado de México (suroeste) y Tabasco (suroeste).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Hidalgo y Ciudad de México.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Querétaro y Sinaloa.
¿Dónde habrá calor?
Baja California Sur (sur)
Coahuila (suroeste)
Durango (oeste)
Sinaloa (norte, centro y sur)
Zacatecas (sur)
Nayarit (norte y suroeste)
Jalisco (norte, centro y sur)
Colima (este y sur)
Michoacán (norte, sur y suroeste)
Guerrero (noroeste, oeste y sur)
Oaxaca (sur y sureste)
Chiapas (centro y este)
Temperaturas máximas
De 40 a 45 °C: Sonora (este y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur), Michoacán (suroeste) y Guerrero (noroeste).
De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Coahuila (suroeste), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes (oeste), Nayarit, Colima, Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De 30 a 35 °C: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México (suroeste).
Valle de México
Para el Valle de México, se espera cielo medio nublado con bruma y ambiente fresco durante la mañana.
Hacia la tarde se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (suroeste), y lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México.
Asimismo, hay posibilidad de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura mínima en la capital del país será de 12 a 14 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 24 a 26 °C.
ASJ