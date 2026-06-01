Pronóstico del Clima Hoy 1 de Junio: Se Esperan Lluvias y Calor en la Mitad del País

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica fuertes precipitaciones en la mitad del país y una onda de calor en 12 entidades para este lunes, cuando inicia el temporal de lluvias

LluviasFoto: Cuartoscuro.

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Hoy inicia el temporal de lluvias en México con precipitaciones intensas y calor en varias regiones. ¿Cómo afectará el clima a tu estado? Conoce los detalles del pronóstico.

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