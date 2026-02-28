FGR Entrega a Familiares el Cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”

Este sábado 28 de febrero 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, tras concluir y agotar todos los procedimientos protocolarios correspondientes, fue entregado a sus familiares el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La dependencia precisó que, previo a la entrega, se realizaron las pruebas genéticas necesarias para confirmar la existencia de vínculos consanguíneos entre la persona solicitante y el fallecido.

Los hechos se derivan del operativo federal efectuado el pasado 22 de febrero, durante el cual Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, murió en el marco de una acción de detención en su contra.

El despliegue fue resultado de labores de inteligencia que permitieron ubicarlo en el country club de Tapalpa, una zona boscosa con estancias de lujo y actividades de ecoturismo, ampliamente conocida entre habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara y considerada estratégica para la operación del grupo delictivo.

La acción contó con la intervención de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, con el objetivo de ejecutar la orden judicial y asegurar al presunto líder criminal. Durante el despliegue, personal militar fue agredido por integrantes del CJNG, por lo que las fuerzas federales repelieron el ataque en legítima defensa.

Como resultado del enfrentamiento, cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo murieron en el lugar y tres más resultaron gravemente heridos, quienes fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encontraría Oseguera Cervantes.

Asimismo, durante el operativo murieron 25 elementos de las fuerzas federales, informó el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan y que se mantendrán los operativos para preservar la seguridad y el orden público.

