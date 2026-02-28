Llega a Guadalajara el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

Este sábado 28 de febrero, arribó a Jalisco el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cual estará en la ciudad de Guadalajara hasta el 2 de marzo.

Los jaliscienses podrán visitar el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio Guadalajara, recinto que también recibirá a futbolistas de todo el mundo al ser sede del Mundial 2026. Cabe recordar que el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles desde el viernes, pues dará una gira por el país. En próximos días estará visitando el estado de Nuevo León.

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llegó aproximadamente a las 08:00 de la mañana al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Es importante mencionar que para conocer el trofeo se realizó un pre-registro, y que ya se han agotado los boletos, los cuales eran completamente gratuitos.

¿Sigue en pie la sede del Mundial 2026 en Jalisco?

Pese a la ola de violencia que se registró durante el 22 de febrero en Jalisco, los juegos que se tenían programados en el Estadio Guadalajara continúan en pie, ya que se contará con el equipo de seguridad necesarios para salvaguardar a todos los visitantes.

