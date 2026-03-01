Vinculan a Proceso a Contador Personal de Emilio Lozoya por Defraudación Fiscal Equiparada

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Jorge “N”, por su posible participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Jorge “N”, quien fue contador de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue aprehendido en la ciudad de Querétaro y, luego de ser certificado médicamente, fue puesto a disposición de la autoridad competente.

De acuerdo con las autoridades, la detención de Jorge “N”, se registró con la colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, con la ejecución de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

¿De qué acusan a Jorge “N”, excontador de Emilio Lozoya?

Según la indagatoria, Jorge "N", en sus declaraciones fiscales anuales relativas al pago del Impuesto Sobre la Renta, concernientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, Jorge “N” posiblemente declaró ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, con lo que causó un perjuicio al fisco federal por aproximadamente 28 millones de pesos.

Se detalló que en la audiencia inicial, se dictó además medida cautelar de prisión preventiva y se otorgaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en que Jorge "N" permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.

