Ya Es Momento: ¿Cómo Crear Cuenta Llave MX para Registro de Beca Rita Cetina de Primaria 2026?

El registro de la Beca Rita Cetina de Primaria 2026 está muy cerca de iniciar, y si no has hecho el primer paso para solicitarla, acá te explicamos cómo crear tu cuenta Llave MX para iniciar el trámite de inscripción y asegurar que recibirás el apoyo para útiles y uniformes escolares.

La Coordinación Nacional de Becas Bienestar abrirá el registro para millones de estudiantes de primero a sexto de primaria este lunes 2 de marzo de 2026, de acuerdo con las fechas anunciadas por Julio León, y para que te vayas preparando ya te dijimos cómo adelantar el proceso con la CURP certificada y a qué hora será la asamblea virtual hoy.

Video. Anuncian Asamblea En Línea Previa al Registro de la Beca Rita Cetina

¿Cómo hacer la Llave MX para Beca Rita Cetina 2026?

El primer paso para hacer el registro de la Beca Rita Cetina Primaria 2026 es crear una cuenta Llave MX con tu CURP en la página oficial del gobierno de México. Este es el proceso que debes realizar si aún no te has registrado en este sitio:

Entra al siguiente enlace www.llave.gob.mx. Da clic en Crear cuenta. Escribe tu CURP, da clic en No soy un robot y luego en Continuar. Si tu CURP es correcto se llenarán los campos de tu nombre y fecha de nacimiento. Escribe tu código postal y selecciona la colonia donde vives. Da clic en Siguiente. Ingresa tu número de teléfono celular y tu correo electrónico. Da en Siguiente. Crea una contraseña segura para tu Llave MX. Recuerda anotarla porque te la volverán a solicitar. Lee y selecciona la casilla del Aviso de Privacidad, llena el Captcha y da clic en Finalizar.

Una vez que hayas creado tu cuenta Llave MX, el sistema te pedirá verificar tu correo electrónico o celular, por lo cual debes checar tus mails y seguir el proceso que viene ahí. Después de que hayas hecho esto, tu cuenta estará activa y podrás realizar el registro de la Beca Rita Cetina de primaria en marzo 2026.

¿Qué hacer si me dice que mi CURP ya está registrada?

Si al momento de escribir tu CURP, el sistema te indica que ya está registrada, quiere decir que ya tienes una cuenta Llave MX, por lo cual solo deberás iniciar sesión en el link de registro de la Beca Rita Cetina, que es este becaritacetina.gob.mx. Si olvidaste tu usuario estos pasos debes seguir:

Entra a llave.gob.mx. Da clic en "Olvidé mi usuario". Ingresa tu CURP y da clic en Consultar. Si la CURP es correcta te aparecerá una pista de los medios de contacto que registraste previamente y podrás usar uno de estos como usuario.

Video. Beca Rita Cetina: ¿Cuándo Inicia el Registro para Estudiantes de Primaria?

Si no recuerdas tu contraseña, puedes recuperarla de la siguiente manera:

Entra a llave.gob.mx. Da clic en "¿Olvidé mi contraseña?". Ingresa tu correo para recibir el enlace con el que reestablecerás tu contraseña. Crea y confirma tu nueva contraseña. Da clic en Generar. Ingresa al portal con tu nueva contraseña.

En caso de que ya tengas tu cuenta Llave MX para el registro de la Beca Rita Cetina y tengas problemas de acceso puedes llamar al *079, para recibir orientación sobre qué hacer con este error.

