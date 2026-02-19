Registro de Beca Benito Juárez 2026: ¿Quiénes Deben Volver a Inscribirse para Reactivar Pagos?

El registro de la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior se está realizando en febrero 2026, y si te estás preguntando si debes hacer el trámite, acá te explicamos qué alumnos tienen que volver a solicitar la inscripción para reactivar los pagos del apoyo económico.

Esta semana comenzó el periodo de incorporaciones de la Beca Benito Juárez para estudiantes de preparatorias y bachilleratos públicos en México, y en una nota previa ya te dijimos las fechas y los requisitos de las inscripciones y cómo saber si ya estás registrado.

Al mismo tiempo de que se abrió la etapa de solicitudes, muchos alumnos que ya son beneficiarios se preguntaron si tienen que hacer este trámite o quiénes son los que deben inscribirse nuevamente para asegurar el pago de los 1,900 pesos bimestrales.

Si ya soy beneficiario ¿debo volver a registrarme a la Beca Benito Juárez?

Los estudiantes que ya cuentan con la Beca Benito Juárez, es decir que ya han recibido algún pago en su tarjeta, son considerados como de continuidad en el nivel de Media Superior, por lo cual no es necesario que realicen el registro en febrero de 2026.

Sin embargo, sí es importante que estos beneficiarios se encuentren dentro de la matrícula de su misma escuela, es decir que continúen estudiando, ya que este es uno de los requisitos establecidos en las reglas de operación.

¿Quiénes sí deben volver a hacer registro de Beca Benito Juárez?

Los alumnos que sí tienen que volver a realizar el registro de la Beca Benito Juárez en febrero 2026 son aquellos que fueron dados de baja del programa, debido a que no continuaron sus estudios, pero actualmente ya regresaron a la escuela.

Una vez que hagan nuevamente la inscripción y se validen sus datos, estos beneficiarios volverán a recibir los pagos en la misma tarjeta del Bienestar que les entregaron previamente.

Si este es tu caso, recuerda que el registro de la Beca Benito Juárez estará abierto hasta el 27 de febrero de 2026, en el siguiente enlace:

www.becabenitojuarez.gob.mx. Ahí debes iniciar sesión con tu cuenta Llave MX que ya tenías antes.

