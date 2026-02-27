¿Dónde Hay Asamblea Beca Rita Cetina el 27 y 28 de Febrero Previo a Registro? Lista de Escuelas

Se continúan realizando las asambleas informativas de la Beca Rita Cetina de primaria y si aún no visitan tu escuela, acá te decimos dónde habrá sesiones en CDMX este viernes 27 y sábado 28 de febrero de 2026 para que conozcas todos los detalles del registro del apoyo de útiles y uniformes escolares.

Hace unos días, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, informó que se realizará una asamblea virtual para que todos los padres de familia que por alguna razón no pudieron acudir a la sesión en su respectiva escuela reciban información para solicitar este apoyo.

¿Dónde habrá asambleas de la Beca Rita Cetina en CDMX?

Las asambleas informativas se realizarán en dos alcaldías de la CDMX, Iztapalapa y Tlalpan, en diferentes sedes, a las cuales tendrán que acudir los padres de familia para recibir información importante sobre el registro de la Beca Rita Cetina de primaria que está a punto de comenzar.

Asambleas de la Beca Rita Cetina el 27 de febrero 2026

Las sesiones presenciales de este viernes 27 de febrero se realizarán en diferentes sedes exclusivamente para estudiantes y padres de familia de las escuelas y horarios que se enlistan a continuación:

Sede CABB Tlalpan

Ubicación: Parque Juana De Asbaje, Moneda 1, Centro De Tlalpan, Cp 14000, CDMX.

Lista de escuelas y su horario de atención:

Cuicuilco. Horario 08:00 A.M.

Gral Lazaro Cardenas Del Rio. Horario 09:00 A.M.

Ignacio Rodriguez Galvan. Horario 10:00 A.M.

Niño Artillero Narciso Mendoza. Horario 12:00 P. M.

Primero de Mayo. Horario 02:00 P.M.

Sede Parque Morelos

Ubicación: Alfredo De La Huerta 1, Miguel Hidalgo 3A Secc, Tlalpan Cp 14250, CDMX.

Lista de escuelas y su horario de atención:

Alfredo V Bonfil 08:00:00 A.M.

Miguel Bustos Cerecedo 08:00:00 A. M.

Miguel Ramirez Castañeda 08:00:00 A. M.

Nueva Creación 12:00:00 P.M.

Profr Cecilio Mijares Poblano. 12:00:00 P.M.

Profr Eliseo Bandala Fernandez. 02:00:00 P.M.

Profr Hermilo Zavalza Del Valle. 02:00:00 P.M.

Profra Concepción Patiño Valdez. 02:00:00 P.M.

Sede Villa Olímpica

Ubicación: Av. Insurgentes Centro S/N, Parques Del Pedregal, Tlalpan, Cp 14010 Ciudad De México, CDMX.

Lista de escuelas y su horario de atención:

Dra Maria Del Carmen Millán. 08:00:00 A.M.

Estado de San Luis Potosí. 08:00:00 A.M.

General Felipe Angeles. 08:00:00 A.M.

José Azueta. 08:00:00 A.M.

Lázaro Pavia. 10:00:00 A.M.

Margarita Maza De Juarez. 10:00:00 A.M.

Martin Torres Padilla. 10:00:00 A.M.

Profra Aurora Lopez Velarde Berumen. 12:00:00 P.M.

Domingo Martinez Paredez. 12:00:00 P.M.

Dr Roberto Solis Quiroga. 12:00:00 P.M.

Indira Gandhi. 02:00:00 P.M.

Jose Maria Chavez Andrade. 02:00:00 P.M.

Sede CABB Aztahuacan

Ubicación: Av Sta Cruz Meyehualco 159, Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, Cp 09290, CDMX.

Lista de escuelas y su horario de atención:

Tlilalpacatl. 08:00:00 A. M.

Isaac Newton. 09:00:00 A.M. Y 10:00:00 A.M.

Emperador Itzcoatl. 12:00:00 P.M. Y 02:00:00 P.M.

Sede CABB Tecnológico II

Ubicación: Valle De México 47, Iztapalapa, Miravalle, Iztapalapa Cp 09696, CDMX.

Lista de escuelas y su horario de atención:

Luis Braille. 08:00:00 A. M. Y 09:00:00 A. M.

Xiuhzitzquili. 10:00:00 A.M. Y 12:00:00 P.M.

Beatriz De La Fuente. 02:00:00 P.M.

Asambleas de la Beca Rita Cetina el 28 de febrero 2026

Las sesiones informativas para recibir información del registro de la Beca Rita Cetina se realizarán este sábado 28 de febrero en diferentes sedes exclusivamente para estudiantes y padres de familia de las escuelas y horarios que se enlistan a continuación:

Sede Parque Morelos

Ubicación: Alfredo De La Huerta 1, Miguel Hidalgo 3A Secc, Tlalpan Cp 14250, CDMX.

Lista de escuelas y su horario de atención:

Profr Efren Nuñez Mata. 08:00:00 A.M.

Profr Jose S Benitez. 08:00:00 A.M.

Sebastian Lerdo De Tejada. 08:00:00 A.M.

Profr Rafael Cruz Manjarrez. 12:00:00 P.M.

Profr Sostenes Nicolas Chapa Nieto. 12:00:00 P.M.

Estado de Nayarit. 02:00:00 P. M.

Everardo Cruz Salmeron. 02:00:00 P. M.

Gral Jose Mariano Monterde. 02:00:00 P.M.

Sede Villa Olímpica

Ubicación: Av. Insurgentes Centro S/N, Parques Del Pedregal, Tlalpan, Cp 14010 Ciudad De México, CDMX.

Lista de escuelas y su horario de atención:

Profra Emma Godoy. 08:00:00 A.M.

Cajeme. 08:00:00 A.M.

Patria Y Libertad. 08:00:00 A.M.

Profr Victor Manuel Manzano Delgado. 10:00:00 A.M.

Profra Concepción Tarazaga Colomer. 10:00:00 A.M.

Estado de Querétaro. 12:00:00 P.M.

General Donato Guerra. 12:00:00 P.M.

Heroes De Chapultepec. 12:00:00 P.M.

Profr Pedro Loredo Ortega. 02:00:00 P.M.

Profra Amanda Palafox Y Baz. 02:00:00 P.M.

Tiburcio Montiel. 02:00:00 P.M.

Sede CABB Tlalpan

Ubicación: Parque Juana De Asbaje, Moneda 1, Centro De Tlalpan, Cp 14000, CDMX

Lista de escuelas y su horario de atención:

Antonio Sanchez Molina. 08:00:00 A.M.

Jacinto Canek. 10:00:00 A.M.

Provincia De Quebec. 12:00:00 P.M.

Rio Panuco. 02:00:00 P.M.

Sede CABB Aztahuacan

Ubicación: Av Sta Cruz Meyehualco 159, Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, Cp 09290, CDMX.

Lista de escuelas y su horario de atención:

Centenario De La Restauración De La República. 08:00:00 A.M.

Tlaloc. 10:00:00 A.M. Y 12:00:00 P.M.

Insurgente Pedro Moreno. 02:00:00 P.M.

Sede CABB Tecnológico II

Ubicación: Valle De México 47, Iztapalapa, Miravalle, Iztapalapa Cp 09696, CDMX.

Lista de escuelas y su horario de atención:

Profr Jose Davila. 08:00:00 A.M. Y 10:00:00 A.M.

República de Indonesia. 12:00:00 P.M.

Mtra Guillermina Gonzalez Galicia. 02:00:00 P.M.

