¿Quiénes Reciben Pago de Beca del Bienestar por 5,700 Pesos este 20 de Febrero 2026? Letras

Si aún no te ha caído el depósito por 5,700 pesos en la Tarjeta del Bienestar, sigue leyendo. Durante la segunda quincena de febrero de 2026 avanza el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina para secundaria, y en N+ te adelantamos qué letras y apellidos cobran el apoyo económico este viernes 20.

Tal como ocurre con las pensiones, los depósitos de la Beca Rita Cetina se hacen de manera escalonada conforme a la primera letra del primer apellido de los beneficiarios. Por lo que en una nota ya te adelantamos cuáles son las 10 letras que cobran esta semana, además de quiénes recibirán un pago triple en su cuenta del Banco del Bienestar durante febrero 2026.

Recuerda que la Beca Rita Cetina paga mil 900 pesos bimestrales a las familias con un hijo en Secundaria, mientras que aquellas conformadas por dos alumnos o más, reciben 700 pesos adicionales por cada estudiante más.

¿Quiénes reciben el pago de Beca del Bienestar por 5,700 pesos el 20 de febrero?

Siguiendo el Calendario de la Beca Rita Cetina, que este mes entrega un pago triple, este viernes 20 de febrero corresponde el pago a alumnos de Secundaria de nuevo ingreso cuyos apellidos inician con las siguientes 5 letras del abecedario: H, I, J, K y L.

A continuación te compartimos un listado con apellidos por cada una de las iniciales antes mencionadas. Ten en cuenta que se trata de una muestra, en caso de que el apellido de tu hijo no aparezca, pero inicia con la letra del abecedario, recibirá el pago correspondiente.

Letra H

Hernández

Herrera

Huerta

Hidalgo

Heredia

Letra I

Ibarra

Islas

Izquierdo

Iñiguez

Infante

Isidro

Letra J

Juárez

Jiménez

Jaimes

Jara

Jaramillo

Letra K

Ku

Kantun

Kumul

Koh

Keb

Letra L

López

Luna

Lara

León

Lozano

Lázaro

¿Por qué depositan 5,700 pesos a estudiantes de secundaria en febrero 2026?

Este primer depósito del año que caerá en la Tarjeta del Bienestar de los alumnos de nuevo ingreso a Secundaria corresponde a tres bimestres de la Beca Rita Cetina: septiembre-octubre 2025, noviembre-diciembre 2025 y enero-febrero 2026.

Mantente atento al calendario porque será hasta el próximo 27 de febrero de 2026 cuando concluyan los depósitos a los beneficiarios.

