¿Dónde Habrá Asamblea de Beca Rita Cetina el 20 y 21 de Febrero 2026? Lista de Primarias en CDMX
Pamela Paz N+
Conoce en qué escuelas y sedes se realizarán las asambleas informativas de la Beca Rita Cetina para que conozcas todos los detalles sobre el apoyo a alumnos de primaria
COMPARTE:
El registro de la Beca Rita Cetina de primaria 2026 está muy cerca de iniciar, pero antes se está orientando a los padres de familia sobre el proceso de inscripciones al Apoyo para Uniformes y Útiles, y acá te decimos dónde habrá asambleas informativas en CDMX el 20 y 21 de febrero de 2026.
Luego de que se dieran a conocer las fechas de la etapa de incorporaciones a la beca de 2,500 pesos para alumnos de primaria, en notas previas ya te dijimos cómo puedes adelantar el registro sacando tu Llave MX y CURP certificada.
De esta manera, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar está realizando reuniones con los padres de familia de los futuros beneficiarios para brindarles información clara y directa sobre el proceso de solicitud.
¿Dónde habrá asambleas informativas en CDMX?
Durante el 20 y 21 de febrero, se realizarán asambleas informativas de la Beca Rita Cetina de primaria en siete alcaldías diferentes de la Ciudad de México, que son las siguientes:
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tlalpan
Noticia relacionada. Calendario de Pagos de Beca Rita Cetina Febrero 2026: Lista Completa de Depósitos por Día
Por esta razón, los padres de familia deben estar pendientes de la información que les proporcionen en las escuelas de sus hijos para saber la fecha, hora y lugar a donde deben acudir para ser parte de estas reuniones.
¿Qué escuelas tendrán asambleas de Beca Rita el 20 y 21 de febrero?
Las asambleas informativas de la Beca Rita Cetina se llevarán a cabo en las siguientes escuelas el 20 y 21 de febrero de 2026. A continuación te dejamos las fechas, horarios y sedes en las que se realizarán.
Asambleas en Alcaldía Tlalpan
Escuela Vidal Alcocer
- Fecha: 21 de febrero de 2026
- Horario: 9:00 am
- Lugar: CABB Tlalpan, ubicado en Parque Juana de Asbaje, Moneda 1, centro de Tlalpan, CDMX.
Asambleas en Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
- Fecha: 21 de febrero de 2026
- Horario: 9:00 am
- Lugar: Explanada del Pueblo de San Pablo Chimalpa, ubicado en Porfirio Diaz S/N Esq. Independencia; Pueblo San Pablo Chimalpa, Cuajimalpa de Morelos, CDMX
Escuelas
- Niños Héroes
- Quetzalcoatl
- Valerio Trujano
Noticia relacionada. Anuncian la Primera Etapa de Registro Beca Rita Cetina Primaria 2026: Cuándo Inicia y Requisitos
Asambleas en Alcaldía Milpa Alta
Escuelas Lic Miguel Alemán y Pintor Diego Rivera
- Fecha: 20 de febrero de 2026
- Horario: 9:00 am
- Lugar: CABB Tecnológico Milpa Alta, ubicado en Independencia Sur 36, Milpa Alta, 12300 San Salvador, Cuauhtenco, CDMX
Escuela Plan Sexenal
- Fecha: 20 de febrero de 2026
- Horario: 9:00 am
- Lugar: Foro Calmecac, ubicado en Blvd. Nuevo León Puente S/N, Villa Milpa Alta, Santa Martha, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, CDMX
Escuelas Plan Sexenal; Teuhtli; Francisco Del Olmo
- Fecha: 20 de febrero de 2026
- Horario: 11:00 am
- Lugar: Foro Calmecac, ubicado en Blvd. Nuevo León Puente S/N, Villa Milpa Alta, Santa Martha, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, CDMX
Asambleas en Alcaldía Miguel Hidalgo
- Fecha: 20 de febrero de 2026
- Horario: 8:15 am
- Lugar: En el mismo plantel
Escuelas
- Estado de Guerrero
- General Andres Figueroa
- Francisco Eduardo Tresguerras
- Adolfo Cienfuegos y Camus
- General Andres Figueroa
- Orozco y Berra
- Estado de Guerrero
- Leopoldo E Camarena
- Francisco Santoyo Maldonado
- Rafaela Suarez
- Ichcateopan
- Francisco Sarabia
- Árbol De La Noche Triste
- Gral. Ignacio Zaragoza
- Profr Adelaido Rios y Montes De Oca
- Rafael Angel De La Pena
- David G. Berlanga
Asambleas en Alcaldía Gustavo A. Madero
- Fecha: 20 de febrero de 2026
- Horario: 8:15 am
- Lugar: En el mismo plantel
Escuelas
- Profra Consuelo Martinez De Cuervo
- Gregorio Torres Quintero
- Wenceslao Victoria Soto
- Leona Vicario
- Gertrudis Armendariz De Hidalgo
- Juana De Asbaje
- Tonatiuh
- Juan Rulfo
- Lucas Ortiz Benitez
- Vicente Lombardo Toledano
Asambleas en Alcaldía Iztapalapa
- Fecha: 20 de febrero de 2026
- Horario: 8:15 am
- Lugar: En el mismo plantel
Escuelas
- José Dolores Medina Delgado
- Luis Vargas Pineira
- Bruno Traven
- Profra Ma De La Luz Mercado Mendez
- URSS
- Miguel De Cervantes Saavedra
- Ano Internacional Del Niño
- Isidro Fabela
- Profra Columba Rivera
- Muralismo Mexicano
- Profr Manuel Aguilar Saenz
- Profra Maria Arias Bernal
- Profr Prisciliano Martinez Lopez
- Estado De Lesotho
- Copiapo
- Profr Braulio Rodriguez
- Ejercito Constitucionalista
Escuela República Popular Socialista de Albania
- Fecha: 21 de febrero de 2026
- Horario: 9:00 am
- Lugar: CABB Aztahuacan, ubicado en Av. Sta Cruz Meyehualco 159, Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, C.P. 09290, CDMX.
Escuelas Francisco del Paso y Troncoso; y Génaro García
- Fecha: 21 de febrero de 2026
- Horario: 9:00 am
- Lugar: CABB Tezonco, ubicado en Esquina Av Tlahuac y Av Zacatlan, Entre Libertad y Cion De Las Flores, Área Federal Panteon San Lorenzo, Iztapalapa, C.P. 09790, CDMX.
Asambleas en Alcaldía Coyoacán
- Fecha: 20 de febrero de 2026
- Horario: 8:15 am
- Lugar: En el mismo plantel
Escuelas
- Héroes de Churubusco
- Saul M Carasso
- Luis Hidalgo Monroy
- República De Finlandia
- Ing Vito Alessio Robles
- Profr Candido Jaramillo Gonzalez
- Profr Victoriano Guzman
- Alfonso Sierra Partida
- Profr Samuel Delgado I Moya
Historias recomendadas