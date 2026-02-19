¿Dónde Habrá Asamblea de Beca Rita Cetina el 20 y 21 de Febrero 2026? Lista de Primarias en CDMX

El registro de la Beca Rita Cetina de primaria 2026 está muy cerca de iniciar, pero antes se está orientando a los padres de familia sobre el proceso de inscripciones al Apoyo para Uniformes y Útiles, y acá te decimos dónde habrá asambleas informativas en CDMX el 20 y 21 de febrero de 2026.

Luego de que se dieran a conocer las fechas de la etapa de incorporaciones a la beca de 2,500 pesos para alumnos de primaria, en notas previas ya te dijimos cómo puedes adelantar el registro sacando tu Llave MX y CURP certificada.

De esta manera, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar está realizando reuniones con los padres de familia de los futuros beneficiarios para brindarles información clara y directa sobre el proceso de solicitud.

¿Dónde habrá asambleas informativas en CDMX?

Durante el 20 y 21 de febrero, se realizarán asambleas informativas de la Beca Rita Cetina de primaria en siete alcaldías diferentes de la Ciudad de México, que son las siguientes:

Coyoacán Cuajimalpa de Morelos Gustavo A. Madero Iztapalapa Miguel Hidalgo Milpa Alta Tlalpan

Por esta razón, los padres de familia deben estar pendientes de la información que les proporcionen en las escuelas de sus hijos para saber la fecha, hora y lugar a donde deben acudir para ser parte de estas reuniones.

¿Qué escuelas tendrán asambleas de Beca Rita el 20 y 21 de febrero?

Las asambleas informativas de la Beca Rita Cetina se llevarán a cabo en las siguientes escuelas el 20 y 21 de febrero de 2026. A continuación te dejamos las fechas, horarios y sedes en las que se realizarán.

Asambleas en Alcaldía Tlalpan

Escuela Vidal Alcocer

Fecha: 21 de febrero de 2026

Horario: 9:00 am

Lugar: CABB Tlalpan, ubicado en Parque Juana de Asbaje, Moneda 1, centro de Tlalpan, CDMX.

Asambleas en Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

Fecha: 21 de febrero de 2026

Horario: 9:00 am

Lugar: Explanada del Pueblo de San Pablo Chimalpa, ubicado en Porfirio Diaz S/N Esq. Independencia; Pueblo San Pablo Chimalpa, Cuajimalpa de Morelos, CDMX

Escuelas

Niños Héroes

Quetzalcoatl

Valerio Trujano

Asambleas en Alcaldía Milpa Alta

Escuelas Lic Miguel Alemán y Pintor Diego Rivera

Fecha: 20 de febrero de 2026

Horario: 9:00 am

Lugar: CABB Tecnológico Milpa Alta, ubicado en Independencia Sur 36, Milpa Alta, 12300 San Salvador, Cuauhtenco, CDMX

Escuela Plan Sexenal

Fecha: 20 de febrero de 2026

Horario: 9:00 am

Lugar: Foro Calmecac, ubicado en Blvd. Nuevo León Puente S/N, Villa Milpa Alta, Santa Martha, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, CDMX

Escuelas Plan Sexenal; Teuhtli; Francisco Del Olmo

Fecha: 20 de febrero de 2026

Horario: 11:00 am

Lugar: Foro Calmecac, ubicado en Blvd. Nuevo León Puente S/N, Villa Milpa Alta, Santa Martha, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, CDMX

Asambleas en Alcaldía Miguel Hidalgo

Fecha: 20 de febrero de 2026

Horario: 8:15 am

Lugar: En el mismo plantel

Escuelas

Estado de Guerrero

General Andres Figueroa

Francisco Eduardo Tresguerras

Adolfo Cienfuegos y Camus

General Andres Figueroa

Orozco y Berra

Estado de Guerrero

Leopoldo E Camarena

Francisco Santoyo Maldonado

Rafaela Suarez

Ichcateopan

Francisco Sarabia

Árbol De La Noche Triste

Gral. Ignacio Zaragoza

Profr Adelaido Rios y Montes De Oca

Rafael Angel De La Pena

David G. Berlanga

Asambleas en Alcaldía Gustavo A. Madero

Fecha: 20 de febrero de 2026

Horario: 8:15 am

Lugar: En el mismo plantel

Escuelas

Profra Consuelo Martinez De Cuervo

Gregorio Torres Quintero

Wenceslao Victoria Soto

Leona Vicario

Gertrudis Armendariz De Hidalgo

Juana De Asbaje

Tonatiuh

Juan Rulfo

Lucas Ortiz Benitez

Vicente Lombardo Toledano

Asambleas en Alcaldía Iztapalapa

Fecha: 20 de febrero de 2026

Horario: 8:15 am

Lugar: En el mismo plantel

Escuelas

José Dolores Medina Delgado

Luis Vargas Pineira

Bruno Traven

Profra Ma De La Luz Mercado Mendez

URSS

Miguel De Cervantes Saavedra

Ano Internacional Del Niño

Isidro Fabela

Profra Columba Rivera

Muralismo Mexicano

Profr Manuel Aguilar Saenz

Profra Maria Arias Bernal

Profr Prisciliano Martinez Lopez

Estado De Lesotho

Copiapo

Profr Braulio Rodriguez

Ejercito Constitucionalista

Escuela República Popular Socialista de Albania

Fecha: 21 de febrero de 2026

Horario: 9:00 am

Lugar: CABB Aztahuacan, ubicado en Av. Sta Cruz Meyehualco 159, Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, C.P. 09290, CDMX.

Escuelas Francisco del Paso y Troncoso; y Génaro García

Fecha: 21 de febrero de 2026

Horario: 9:00 am

Lugar: CABB Tezonco, ubicado en Esquina Av Tlahuac y Av Zacatlan, Entre Libertad y Cion De Las Flores, Área Federal Panteon San Lorenzo, Iztapalapa, C.P. 09790, CDMX.

Asambleas en Alcaldía Coyoacán

Fecha: 20 de febrero de 2026

Horario: 8:15 am

Lugar: En el mismo plantel

Escuelas

Héroes de Churubusco

Saul M Carasso

Luis Hidalgo Monroy

República De Finlandia

Ing Vito Alessio Robles

Profr Candido Jaramillo Gonzalez

Profr Victoriano Guzman

Alfonso Sierra Partida

Profr Samuel Delgado I Moya

