Calendario de Pagos de Beca Rita Cetina del 23 al 27 de Febrero: ¿Qué Alumnos Cobran? Lista

El calendario de pagos de la Beca Rita Cetina continúa esta semana, por lo que si estás a la espera de tu apoyo económico, acá en N+ te decimos qué alumnos cobran del 23 al 27 de febrero de 2026, de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.

Luego de varios días de espera, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, dio a conocer las fechas de pago de la Rita Cetina para estudiantes de educación básica, es decir preescolar, primaria y secundaria, las cuales llegan a su fin esta semana.

Los pagos de la Beca Rita Cetina se harán esta semana de lunes a viernes en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios, y se realizan directamente en las tarjetas del Banco Bienestar. El último día de dispersión es el viernes 27 de febrero.

¿A quiénes ya les pagaron la Beca Rita Cetina en febrero 2026?

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que ya recibieron su depósito en febrero 2026 son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras que van de la A a la L, los cuales vieron reflejado su apoyo económico, el cual comenzó a depositarse desde el día 16 de este mes. Así va el calendario:

Letras A, B : Lunes 16 de febrero 2026.

: Lunes 16 de febrero 2026. Letra C : Martes 17 de febrero 2026.

: Martes 17 de febrero 2026. Letras D, E, F : Miércoles 18 de febrero 2026.

: Miércoles 18 de febrero 2026. Letra G : Jueves 19 de febrero 2026.

: Jueves 19 de febrero 2026. Letras H, I, J, K, L: Viernes 20 de febrero 2026.

Fechas de pago de la Beca Rita Cetina en febrero 2026

Los depósitos de la Beca Rita Cetina que se realizarán esta semana del 23 al 27 de febrero 2026 son para aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comienza con las letras que van de la M a la Z. Estos días le pagarán a cada uno:

Letra M : Lunes 23 de febrero 2026.

: Lunes 23 de febrero 2026. Letras N, Ñ, O, P, Q : Martes 24 de febrero 2026.

: Martes 24 de febrero 2026. Letras R : Miércoles 25 de febrero 2026.

: Miércoles 25 de febrero 2026. Letra S : Jueves 26 de febrero 2026

: Jueves 26 de febrero 2026 Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 27 de febrero 2026.

Es importante recordar que este calendario de pagos solo aplica para la Beca Rita Cetina, que está dirigida para estudiantes de educación básica, siendo la mayoría de beneficiarios alumnos de secundaria, por lo cual los afiliados de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro deberán esperar para poder cobrar.

¿Cuánto paga la Beca Rita Cetina en febrero 2026?

Los beneficiarios de continuidad están recibiendo un pago de 1,900 pesos, más 700 pesos por cada estudiante de secundaria extra en cada familia, es decir que se están realizando depósitos con diferentes montos:

1,900 pesos por un estudiante de preescolar, primaria y secundaria 2,600 pesos por dos estudiantes en secundaria 3,300 pesos por tres estudiantes en secundaria

De igual forma, los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina, que se registraron en septiembre del año pasado, recibirán un pago triple, es decir de 5,700 pesos, correspondientes a los bimestres de septiembre-octubre, noviembre-diciembre y enero-febrero.

