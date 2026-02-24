Asamblea Virtual para Registro de Beca Rita Cetina de Primaria 2026: ¿Cuándo y A Qué Hora Será?

Si no pudiste acudir a las asambleas informativas de la Beca Rita Cetina de primaria, no tienes nada de qué preocuparte, ya que el coordinador nacional Julio León realizará una sesión virtual para que todos los padres de familia sepan cómo hacer el registro, y acá te decimos cuándo y a qué hora es.

Las inscripciones al apoyo de útiles y uniformes escolares de la Beca Rita Cetina de primaria comienzan en marzo 2026, de acuerdo con las fechas confirmadas, por lo cual las mamás, papás y tutores ya pueden adelantar el trámite con su cuenta Llave MX y la CURP certificada.

Debido a la cercanía, es importante que los interesados sepan cómo hacer el registro y despejar todas sus dudas, de ahí que la Coordinación Nacional de Becas Bienestar prepara una asamblea digital para aquellos que no pudieron asistir a las presenciales o para quienes aún tienen preguntas.

Video. Beca Rita Cetina: ¿Cuándo Inicia el Registro para Estudiantes de Primaria?

¿Cuándo y a qué hora es la asamblea virtual para registro de Beca Rita Cetina?

Julio León, coordinador nacional, informó que la asamblea informativa en línea de la Beca Rita Cetina de primaria se llevará a cabo el próximo viernes 27 de febrero de 2026 a las 7 de la noche, tiempo del centro de México.

Noticia relacionada. Registro Beca Rita Cetina Primaria: ¿Cuándo Termina la Primera Etapa y Dónde Me Corresponde?

En la sesión virtual, se dará a conocer toda la información necesaria para que los padres de familia puedan realizar el registro de la Beca Rita Cetina Primaria, que otorgará un apoyo de 2,500 pesos a cada estudiante. Estos temas se abordarán

¿Cómo solicitar la Beca Rita Cetina?

Dudas de la plataforma de registro

¿Qué documentos necesitas para el registro?

¿Quién debe hacer el registro de Beca Rita Cetina?

Noticia relacionada. Registro de Beca Rita Cetina de Primaria 2026: Link Oficial para Inscribir a Tu Hijo En Línea

¿Cómo acceder a la asamblea en línea de la Beca Rita Cetina?

Para unirte a la sesión informativa, deberás ingresar al perfil de Facebook de Julio León, en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/JulioLeonT y esperar a que se habilite la transmisión en vivo en la fecha y horario que antes te mencionamos.

La asamblea virtual para el registro de la Beca Rita Cetina tiene la finalidad de llegar a todos los papás, mamás y tutores que no pudieron asistir a las sesiones que se realizaron directamente en las escuelas desde inicios de febrero.

Historias recomendadas