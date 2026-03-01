¿Mañana Llega Segundo Pago de la Pensión? Bancos Donde Puedes Sacar Dinero de Tarjeta Bienestar

En cualquier momento sale el calendario de pagos de la pensión adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres solteras y personas con discapacidad, por eso acá te decimos en qué bancos y cajeros se puede retirar dinero con la Tarjeta de Bienestar y cómo consultar el saldo en marzo 2026, para saber si ya cayó tu depósito bimestral.

Para mantenerte informado y alerta de todo lo que viene, en una nota ya te dijimos cuándo sale el calendario de pago Bienestar marzo 2026, las mujeres y adultos mayores que cobran primero su apoyo económico y la lista de apellidos que durante los primeros días van a poder ir a las sucursales del Banco del Bienestar a sacar su dinero en efectivo.

Video: Adultos Mayores Sin Retirar su Pensión por Bancos del Bienestar Incendiados: "Uno se Siente Mal"

¿En qué bancos puedo retirar de mi Tarjeta Bienestar?

Para que los beneficiarios puedan retirar su pago de la Pensión Bienestar marzo 2026, es importante que sepan que se puede sacar dinero de la Tarjeta Bienestar en cualquier banco establecido en México, solo que la mayoría de instituciones cobran una comisión por hacer uso de sus cajeros automáticos, ya sea para obtener el efectivo o para checar saldo.

Nota relacionada: ¿Hay Registro de Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 Años en 2026? Requisitos para los $18,000

Solo en el Banco del Bienestar las personas que tengan su tarjeta gracias a algún programa social pueden consultar su saldo y retirar dinero las veces que quieran y sin tener que pagar comisión. Aún así, la lista de instituciones bancarias disponibles para revisar movimientos con cobro extra es la siguiente:

Afirme.

Banamex.

Banco del Bajío.

Banorte.

BBVA.

HSBC.

Inbursa.

Banco Azteca.

Santander.

Scotiabank.

BanCoppel.

Banjército.

¿Cómo consultar el saldo de la Tarjeta Bienestar?

Para que no tengas que salir de casa a un cajero del Banco del Bienestar, existen otras dos formas de checar el saldo de tu Tarjeta de Bienestar, para que revises si ya cayó tu pago de la pensión en el mes de enero 2026. Las opciones disponibles son las siguientes:

Consulta tu saldo en el teléfono del Bienestar

Llama al número 800-900-2000 y espera el tono de la llamada Pulsa el número 1 (Opción para consultar saldo) Ingresa los 16 números de tu tarjeta Bienestar Digita tu año de nacimiento El sistema te comunicará el saldo actual de tu tarjeta.

Checa tu saldo en la app del Bienestar

Descarga la aplicación del Banco del Bienestar. Acepta los "términos y condiciones". Escribe tu número de celular, los 16 números de tu tarjeta y tu NIP del cajero. Genera una contraseña. Inicia sesión checa tu saldo las veces que quieras y sin costo.

Nota relacionada: ¿Últimos Días? Asegura el Apoyo Bienestar de 600 Mil: Así lo Piden Hombres y Mujeres 18-64 Años

Video: Secretaría del Bienestar Hace Llamado a No Caer en Fraudes de Pensiones en Sonora

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar y cuánto dan a adultos mayores en marzo 2026?

El segundo pago de la Pensión Bienestar será depositado del 2 al 25 de marzo 2026, según el calendario de pagos. Durante estos días, los beneficiarios van a poder acudir a retirar dinero de su tarjeta en el Banco del Bienestar que les quede más cerca. Te recordamos que para este año, el monto que debe dar cada apoyo es el siguiente:

Pensión Bienestar Adultos Mayores 65 años y más: 6,400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: 3,100 pesos. Pensión Bienestar de Discapacidad: 3,300 pesos. Pensión de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

Historias recomendadas: