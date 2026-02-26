¿Hay Registro de Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 Años en 2026? Requisitos para los $18,000

La Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años ha generado gran interés, debido a que otorga un apoyo económico de $18,000 pesos, por lo cual las personas se preguntan si hay registro abierto en 2026, y acá te decimos qué pasa con las inscripciones y los requisitos para ser parte del programa social de la Ciudad de México (CDMX).

Recientemente se abrió la etapa de inscripciones de la Pensión Bienestar para adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años, y ahora muchos interesados tienen la duda sobre cuándo podrán incorporarse al programa de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN).

De esta manera, es importante que los hombres que tienen entre 60 y 64 años de edad y que viven en la CDMX conozcan cuáles son los requisitos para poder solicitar el apoyo económico de 18 mil pesos, que se otorgan en seis pagos bimestrales, a lo largo de 2026.

¿Está abierto el registro de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años?

Hace unos días, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social informó que sus programas sociales, incluida la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años, cuentan con registro abierto, mediante la estrategia Casa X Casa, en la que brigadas acuden directamente a los domicilios para que las personas puedan inscribirse.

"Los programas sociales de la SEBIEN continúan este 2026. Mantente al pendiente de las brigadas que estarán tocando tu puerta para registrarte en nuestros programas", escribieron en sus redes sociales.

Por este motivo, es importante que los hombres de 60 a 64 años cuenten con sus documentos a la mano para que al momento que pase el personal de la SEBIEN a sus casas no tengan problemas para completar su registro.

Requisitos de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años en 2026

Para realizar el registro, los hombres de 60 a 64 años que viven en la Ciudad de México deben asegurarse de tener los siguientes documentos para mostrarlo al personal de la SEBIEN que estará realizando las brigadas Casa X Casa:

Identificación con fotografía : Credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o cualquier otro documento expedido por autoridad competente.

: Credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o cualquier otro documento expedido por autoridad competente. Comprobante de domicilio vigente : recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento, o constancia de residencia expedida por la Alcaldía que corresponda. No deberá ser mayor a tres meses a la fecha de su inscripción.

: recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento, o constancia de residencia expedida por la Alcaldía que corresponda. No deberá ser mayor a tres meses a la fecha de su inscripción. Acta de nacimiento , solo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial.

, solo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial. CURP, solo en caso de no ser visible en la identificación oficial.

Es importante señalar que la Pensión Hombres Bienestar de la CDMX otorga preferencia a aquellos que tienen 63 y 64 años, por lo que se da atención prioritaria a estos capitalinos.

