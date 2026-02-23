Continúa Apoyo Económico a Madres Bienestar 2026: ¿Quiénes Sí y No Pueden Cobrar Pago de $4000?

Entre los diversos programas que se entregan por parte de los gobiernos de los tres niveles, hay uno que va dedicado específicamente a las jefas del hogar y entrega un pago de $4000 pesos. ¿Todavía no te has registrado? ¿No sabías que existía? En N+ te explicamos quiénes pueden solicitar el apoyo económico a madres bienestar este 2026 y cuáles son los requisitos.

Y es que, en medio de los registros a programas sociales activos en febrero 2026, hay algunos que no son apoyos universales y van dirgidos a poblaciones en específico, por lo que en notas previas te hemos dado a conocer la lista de requisitos.

¿Quiénes sí y no pueden solicitar apoyo económico a madres bienestar 2026?

Las reglas de operación de este programa para madres de familia fueron publicadas en la Gaceta de la Ciudad de México. En dicho documento se establecen quiénes son las personas que sí y no pueden solicitar "Iztapa' las Jefas", que es el nombre oficial del apoyo de $4000 pesos.

El objetivo general de esta iniciativa es contribuir a la erradicación de las desigualdades y la pobreza; así como proteger el derecho a la alimentación de las jefas de hogar en situación de vulnerabilidad en la alcaldía Iztapalapa.

Por tal motivo, no pueden registrarse al apoyo económico a madres bienestar, las personas que no habiten en Iztapalapa ni sean jefas del hogar. Tampoco podrán solictar su incorporación personas menores de 34 años y mayores de 57 años de edad.

No obstante, quienes sí pueden cobrar el depósito de $4000 pesos son:

Jefas del hogar habitantes de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Personas de 34 a 57 años.

Personas que presenten su documentación completa.

Jefas de continuidad.

Te recordamos que este apoyo de $4000 pesos anuales es dividido en $1000 pesos por cada ministración, es decir, serán un total de cuatro pagos.

¿Cuáles son los requisitos para el registro al apoyo económico a madres bienestar?

Los requisitos para poder obtener el apoyo son:

La solicitante deberá ser jefa de hogar habitante de la Alcaldía Iztapalapa. Tener 34 años y como máximo 57 años cumplidos. Presentar la documentación solicitada. Manifestación de vulnerabilidad social. Llenar la solicitud de registro al programa social. No ser persona trabajadora de la Alcaldía Iztapalapa, ni de ninguna otra dependencia del Gobierno de la Ciudad de México, bajo ningún régimen laboral. No ser beneficiaria de otro programa o acción social vigente que ofrece la Alcaldía Iztapalapa.

Documentación solicitada personas beneficiarias de nueva incorporación.

Las jefas de hogar deberán presentar original para cotejo y copia para trámite de registro de la siguiente documentación:

Credencial para votar vigente con domicilio en la Alcaldía Iztapalapa, no se aceptarán credenciales vencidas ni en trámite o, cuando aplique, acreditar ser persona en contexto de movilidad humana.

Comprobante de domicilio con residencia en la Alcaldía Iztapalapa, no mayor a tres meses (agua, luz, telefonia fija, predial, servicios de tv de paga, servicio de gas); se solicitará el comprobante de domicilio solo en caso de que el domicilio no lo contenga la credencial para votar.

CURP de la persona interesada en ser beneficiada, se solicitará solo en caso de no contenerlo en la credencial para votar y/o presentar inconsistencias en la misma. Este requisito se exceptuará cuando la persona en movilidad humana no cuente con ella.

Llenar cédula de solicitud de registro (Formato que será proporcionado por la Alcaldía, y que contendrá manifiesto bajo protesta de decir verdad de vulnerabilidad social).

Se informa en la gaceta capitalina que las personas beneficiarias de continuidad deberán actualizar su INE en caso de vencimiento, y firmar la documentación de refrendo que le sea proporcionada por la alcaldía.

