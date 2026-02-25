¿Cuándo Sale el Calendario de Pensión Bienestar de Marzo 2026? Este Día Publican Fechas de Pago

Está por anunciarse el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de marzo 2026, con el cual los adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras conocerán las fechas de depósitos de los programas sociales.

Por ello, acá en N+ te decimos cuándo se realizará el anuncio de la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y qué días se harían los pagos en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.

Para que te vayas preparando para recibir tu apoyo económico del Bienestar en marzo 2026 en notas previas ya te dijimos quiénes cobran primero la pensión, cómo se realizarán los depósitos y qué adultos mayores recibirán un pago doble en la siguiente dispersión.

Video. Alertan por Estafas con Programas del Bienestar; Esto Sabemos

¿Cuándo sale el calendario de pagos de la Pensión Bienestar marzo 2026?

El anuncio de Ariadna Montiel Reyes del calendario del Bienestar del bimestre de marzo-abril 2026 se espera que se realice en los primeros días del mes, siendo probable que la funcionaria publique las fechas de pago entre el lunes 2 o el martes 3 de marzo, de acuerdo con lo que se ha manejado previamente.

Noticia relacionada. ¿Qué Sigue Después del Pre-Registro Conavi 2026? Pasos para Tener tu Casa de Vivienda Bienestar

De esta manera, los depósitos también comenzarían desde los primeros días de marzo y se realizarían a lo largo del mes en orden alfabético, por lo cual los primeros en recibir su pensión son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras A, B y C.

Posible calendario de la Pensión Bienestar de marzo 2026

En el supuesto de que los pagos del Bienestar inicien el lunes 2 de marzo, los depósitos se alargarían hasta el día 26 del mismo mes, de acuerdo con lo que se ha manejado previamente. Este sería el posible calendario de la Pensión Bienestar del bimestre de marzo-abril 2026:

Letra A : Lunes 2 de marzo 2026.

: Lunes 2 de marzo 2026. Letra B : Martes 3 de marzo 2026.

: Martes 3 de marzo 2026. Letra C : Miércoles 4 y jueves 5 de marzo 2026.

: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo 2026. Letras D, E, F : Viernes 6 de marzo 2026.

: Viernes 6 de marzo 2026. Letra G : Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026.

: Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026. Letras H, I, J, K : Miércoles 11 de marzo 2026.

: Miércoles 11 de marzo 2026. Letra L : Jueves 12 de marzo 2026.

: Jueves 12 de marzo 2026. Letra M : Viernes 13 y martes 17 de marzo 2026.

: Viernes 13 y martes 17 de marzo 2026. Letras N, Ñ, O : Miércoles 18 de marzo 2026.

: Miércoles 18 de marzo 2026. Letras P, Q : Jueves 19 de marzo 2026.

: Jueves 19 de marzo 2026. Letra R : Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026.

: Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026. Letra S : Martes 24 de marzo 2026.

: Martes 24 de marzo 2026. Letras T, U, V : Miércoles 25 de marzo 2026.

: Miércoles 25 de marzo 2026. Letras W, X, Y, Z: Jueves 26 de marzo 2026.

Noticia relacionada. ¿Qué Programas Bienestar Tienen Registro Abierto en Febrero 2026? Hay Apoyos de Hasta $600,000

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar marzo 2026?

Los programas del Bienestar depositarán lo correspondiente a un bimestre, que es el de marzo y abril 2026, por lo cual los beneficiarios recibirán alguno de los siguientes montos dependiendo del apoyo al que pertenecen:

Pensión Adultos Mayores 65 años: 6,400 pesos Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: 3,100 pesos Pensión Bienestar de Discapacidad: 3,300 pesos Apoyo a Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

Historias recomendadas