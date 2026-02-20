¿Qué Sigue Después del Pre-Registro Conavi 2026? Pasos para Tener tu Casa de Vivienda Bienestar

Si ya realizaste el pre-registro de Vivienda para el Bienestar 2026 de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y te preguntas qué debes hacer ahora, acá te explicamos qué sigue después de la inscripción en línea al programa para obtener una casa o departamento a precio accesible y cómo saber dónde estarán los módulos.

Este mes, Conavi abrió el registro por internet para que personas manifiesten su interés en acceder al programa de vivienda y si aún no lo haces, en una nota previa te traemos el link y cómo realizar el trámite, además de los requisitos que debes cumplir para ser beneficiario.

El programa de Vivienda Bienestar (PVB) 2026 está dirigido principalmente para jefas de familia, población de pueblos indígenas y afromexicanos, adultos mayores, personas con discapacidad y hombres y mujeres de 18 a 64 años que no cuentan con derechohabiencia del Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.

Video. Entregan 45 Departamentos del Programa Vivienda del Bienestar en Guadalupe, Zacatecas

¿Qué hacer después del pre-registro de Conavi 2026?

Una vez que hayas completado tu preinscripción de Vivienda para el Bienestar 2026, deberás esperar a que se abra la convocatoria de Conavi cerca de donde vives actualmente para realizar el registro oficial en los módulos que se habilitan en las zonas de atención prioritaria.

Noticia relacionada. ¿Quiénes Tienen Registro Prioritario a Vivienda Bienestar de CONAVI? Checa si Estás en la Lista

Para ello debes estar pendiente de la información de Conavi y de la página web: sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/, donde se anuncian las fechas, horarios y ubicaciones de los módulos de inscripción al programa de vivienda. Después de que hagas el registro de forma presencial, estos son los siguientes pasos para obtener una casa del Bienestar:

Publicación de preseleccionados.

Conavi dará a conocer el listado de personas que se inscribieron y que cumplieron con los criterios de elegibilidad y requisitos, las cuales continuarán en el proceso. Los resultados se publican en la página oficial: www.gob.mx/conavi

Visita domiciliaria.

Las personas que sean preseleccionadas recibirán la visita de personal de la Conavi o de la Secretaría de Bienestar en sus domicilios para confirmar la información que proporcionaron en el registro.

Asamblea informativa y sorteo.

En caso de que la demanda supere el número de viviendas disponibles en la zona, se realizará una asamblea y sorteo para garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades. Las personas que resulten seleccionadas recibirán una casa del Bienestar.

Asignación.

Una vez que concluya la construcción de las viviendas, comenzará el proceso de entrega para las personas que fueron seleccionadas, ya sea de forma directa o a través del sorteo.

Video. Secretaría del Bienestar Hace Llamado a No Caer en Fraudes de Pensiones en Sonora

¿Qué documentos piden para el registro de Vivienda Bienestar 2026?

Para el registro en los módulos de Conavi, los interesados en ser parte del programa de Vivienda Bienestar 2026 solo deben llevar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE), Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir, Cartilla de Identidad del Servicio Militar.

Comprobante de domicilio: Con vigencia no mayor a tres meses.

CURP

Noticia relacionada. ¿El Pre-Registro Conavi 2026 Aplica para Casas en CDMX? Esto Debes Saber

En caso de ser seleccionado para la visita domiciliaria, se te solicitarán otros documentos para continuar con el proceso de selección:

Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE), Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir, Cartilla de Identidad del Servicio Militar. Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses. Clave Única de Registro de Población (CURP). Acta de nacimiento. Certificado de no propiedad emitido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la entidad federativa donde se llevará a cabo el proyecto. Comprobante de ingresos. Acta de matrimonio, divorcio o constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio. Constancia médica emitida por una institución pública de salud (en caso de discapacidad).

Historias recomendadas