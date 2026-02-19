¿Quiénes Tienen Registro Prioritario a Vivienda Bienestar de CONAVI? Checa si Estás en la Lista

Sigue abierto el pre-registro CONAVI al programa de Vivienda para el Bienestar 2026, que da una casa con valor de 600 mil pesos a un precio accesible, por tal motivo acá te decimos quiénes tienen inscripción prioritaria a la ayuda que brinda el Gobierno de México en todo el país.

Desde que arrancaron las inscripciones, en una nota ya te dijimos cómo hacer el registro en línea a Vivienda del Bienestar 2026, los requisitos para hacer el trámite y cómo saber si tu CURP está actualizada, pues dicho documento es vital para el proceso.

Video: Entregan 45 Departamentos del Programa Vivienda del Bienestar en Guadalupe, Zacatecas

¿Quiénes tienen registro prioritario en CONAVI a Vivienda Bienestar 2026?

Todas las personas mayores de 18 años de edad pueden hacer su pre-registro al apoyo de Vivienda para el Bienestar, siempre y cuando cumplan con los requisitos de CONAVI, pero las siguientes personas tienen prioridad de ser seleccionadas primero para recibir el apoyo si hacen su inscripción:

Mujeres jefas de familia.

Personas provenientes de pueblos indígenas.

Afromexicanos.

Adultos mayores.

Personas con alguna discapacidad.

Personas que no son derechohabientes de instituciones de seguridad social.

Nota relacionada: ¿El Pre-registro Conavi 2026 Aplica para Casas en CDMX? Esto Debes Saber

Te recordamos que el pre-registro que tiene activo CONAVI en 2026 solamente es para que las personas manifiesten su interés en obtener una de las Casas del Bienestar. Dicho proceso sirve más para que las autoridades recaben información y sepan en qué zonas deben construir.

Video: Fuertes Vientos en Ciudad Juárez Derriban Techo de Vivienda

¿Qué sigue después del pre.registro CONAVI a Vivienda para el Bienestar 2026?

Una vez completado el pre registro en línea, deberás estar pendiente de las próximas convocatorias que emita la CONAVI, en las cuales se anunciará los lugares donde se abrirán inscripciones y en caso de que se realicen cerca de la zona en la que vives, deberás acudir al módulo de registro en las fechas que se indique para completar tu solicitud.

Para entonces, los aspirantes deben contar con los siguientes documentos y cumplir con los requisitos:

Tener 18 años o más. En caso de ser menor de edad, deberá tener dependientes económicos en primer grado (hijos, esposa o concubina, padres y/o hermanos).

Contar con un ingreso familiar no mayor a 2 salarios mínimos (hasta $17,000.00 al mes).

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM ni de ningún instituto estatal o municipal de vivienda.

No haber recibido algún apoyo de vivienda otorgado por la CONAVI.

Residir en una zona considerada como polígono prioritario de atención.

No contar con vivienda propia.

Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE), Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir, Cartilla de Identidad del Servicio Militar.

Comprobante de domicilio: Con vigencia no mayor a tres meses.

CURP.

Nota relacionada: Registro Esperado: CONAVI Confirma Ciudades Donde Habrá Vivienda para el Bienestar en 2026

Si alguien aún no lo sabe, el pre-registro de Vivienda para el Bienestar de CONAVI se hace en el siguiente link: preregistropvb.conavi.gob.mx. Por ahora se desconoce el tiempo que estará habilitada dicha plataforma, por eso te recomendamos hacer el proceso lo más pronto posible en este 2026.

Historias recomendadas: