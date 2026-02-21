Ya Viene Pago de la Pensión Bienestar Mujeres y Adultos: ¿Cuándo y Qué Apellidos Cobran Primero?

Está por llegar el segundo pago de la Pensión Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, y si no quieres que se te pasen las fechas de dispersión acá te decimos cuándo depositan el apoyo económico en marzo 2026 y qué apellidos cobran primero sus 6,400 o 3,100 pesos.

Desde que concluyó el primer pago del año, en enero pasado, en una nota ya te dijimos cuándo depositan la Pensión del Bienestar en marzo 2026 y qué adultos mayores van a recibir un pago doble durante el tercer mes del año.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar mujeres y adultos mayores 2026?

El segundo depósito del año llegará durante el mes de marzo y corresponde al bimestre de marzo-abril 2026. Se espera que el calendario de pagos sea anunciado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes y que la dispersión inicie en alguna de las siguientes fechas:

Lunes 2 de marzo 2026.

Martes 3 de marzo 2026.

Miércoles 4 de marzo 2026.

Lo ideal es que el pago de la Pensión Bienestar inicie el lunes 2 de marzo, pero esto deberá ser confirmado por Ariadna Montiel, ya sea durante alguna mañanera de la Presidenta, Claudia Sheinbaum o a través de sus redes sociales oficiales.

¿Qué apellidos cobran primero el pago Pensión Bienestar de marzo 2026?

Durante los primeros tres días de pagos, los beneficiarios que van a recibir su apoyo de la Pensión adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años son todas aquellos que la inicial de su primer apellido sea la letra "A", "B" o "C", eso significa que los siguientes apellidos cobrarán primero:

Primer día de pago

Aguilar

Álvarez

Alvarado

Ávila

Acosta

Antonio

Ayala

Aguirre

Aguilera

Arellano

Armenta

Arredondo

Alonso

Alarcón

Alcántara

Segundo día de pago

Bautista

Barrera

Beltrán

Bernal

Benítez

Bravo

Becerra

Barajas

Barrios

Balderas

Blanco

Bonilla

Barragán

Baez

Becerril

Baltazar

Bustamante

Barrientos

Bello

Briones

Bustos

Badillo

Barraza

Barcenas

Bermúdez

Banda

Betancourt

Barbosa

Bojorquez

Brito

Burgos

Tercer día de pago

Cruz

Castillo

Chávez

Castro

Contreras

Cortes

Cervantes

Carrillo

Campos

Camacho

Cabrera

Cárdenas

Calderón

Corona

Cano

Cuevas

Carmona

Cisneros

Córdova

Con esto, solo falta que Ariadna Montiel Reyes confirme las fechas oficiales del pago de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en marzo 2026, donde cada beneficiario cobrará su apoyo de 6,400 pesos o de 3,100 pesos.

