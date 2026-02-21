Ya Viene Pago de la Pensión Bienestar Mujeres y Adultos: ¿Cuándo y Qué Apellidos Cobran Primero?
Andrés Olmos N+
Checa cuándo depositan la Pensión del Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en marzo 2026 y los apellidos que cobran primero su pago
Está por llegar el segundo pago de la Pensión Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, y si no quieres que se te pasen las fechas de dispersión acá te decimos cuándo depositan el apoyo económico en marzo 2026 y qué apellidos cobran primero sus 6,400 o 3,100 pesos.
Desde que concluyó el primer pago del año, en enero pasado, en una nota ya te dijimos cuándo depositan la Pensión del Bienestar en marzo 2026 y qué adultos mayores van a recibir un pago doble durante el tercer mes del año.
¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar mujeres y adultos mayores 2026?
El segundo depósito del año llegará durante el mes de marzo y corresponde al bimestre de marzo-abril 2026. Se espera que el calendario de pagos sea anunciado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes y que la dispersión inicie en alguna de las siguientes fechas:
- Lunes 2 de marzo 2026.
- Martes 3 de marzo 2026.
- Miércoles 4 de marzo 2026.
Lo ideal es que el pago de la Pensión Bienestar inicie el lunes 2 de marzo, pero esto deberá ser confirmado por Ariadna Montiel, ya sea durante alguna mañanera de la Presidenta, Claudia Sheinbaum o a través de sus redes sociales oficiales.
¿Qué apellidos cobran primero el pago Pensión Bienestar de marzo 2026?
Durante los primeros tres días de pagos, los beneficiarios que van a recibir su apoyo de la Pensión adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años son todas aquellos que la inicial de su primer apellido sea la letra "A", "B" o "C", eso significa que los siguientes apellidos cobrarán primero:
Primer día de pago
- Aguilar
- Álvarez
- Alvarado
- Ávila
- Acosta
- Antonio
- Ayala
- Aguirre
- Aguilera
- Arellano
- Armenta
- Arredondo
- Alonso
- Alarcón
- Alcántara
Segundo día de pago
- Bautista
- Barrera
- Beltrán
- Bernal
- Benítez
- Bravo
- Becerra
- Barajas
- Barrios
- Balderas
- Blanco
- Bonilla
- Barragán
- Baez
- Becerril
- Baltazar
- Bustamante
- Barrientos
- Bello
- Briones
- Bustos
- Badillo
- Barraza
- Barcenas
- Bermúdez
- Banda
- Betancourt
- Barbosa
- Bojorquez
- Brito
- Burgos
Tercer día de pago
- Cruz
- Castillo
- Chávez
- Castro
- Contreras
- Cortes
- Cervantes
- Carrillo
- Campos
- Camacho
- Cabrera
- Cárdenas
- Calderón
- Corona
- Cano
- Cuevas
- Carmona
- Cisneros
- Córdova
Con esto, solo falta que Ariadna Montiel Reyes confirme las fechas oficiales del pago de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en marzo 2026, donde cada beneficiario cobrará su apoyo de 6,400 pesos o de 3,100 pesos.
