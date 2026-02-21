Inicio Nacional Ya Viene Pago de la Pensión Bienestar Mujeres y Adultos: ¿Cuándo y Qué Apellidos Cobran Primero?

Ya Viene Pago de la Pensión Bienestar Mujeres y Adultos: ¿Cuándo y Qué Apellidos Cobran Primero?

Andrés Olmos N+

Checa cuándo depositan la Pensión del Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en marzo 2026 y los apellidos que cobran primero su pago

Cuándo depositan la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres en marzo 2026 apellidos que cobran primero

El segundo pago de la Pensión Bienestar llega en marzo 2026. Foto: Ariadna Montiel

Está por llegar el segundo pago de la Pensión Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, y si no quieres que se te pasen las fechas de dispersión acá te decimos cuándo depositan el apoyo económico en marzo 2026 y qué apellidos cobran primero sus 6,400 o 3,100 pesos.

Desde que concluyó el primer pago del año, en enero pasado, en una nota ya te dijimos cuándo depositan la Pensión del Bienestar en marzo 2026 y qué adultos mayores van a recibir un pago doble durante el tercer mes del año.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar mujeres y adultos mayores 2026?

El segundo depósito del año llegará durante el mes de marzo y corresponde al bimestre de marzo-abril 2026. Se espera que el calendario de pagos sea anunciado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes y que la dispersión inicie en alguna de las siguientes fechas:

  • Lunes 2 de marzo 2026.
  • Martes 3 de marzo 2026.
  • Miércoles 4 de marzo 2026.

Lo ideal es que el pago de la Pensión Bienestar inicie el lunes 2 de marzo, pero esto deberá ser confirmado por Ariadna Montiel, ya sea durante alguna mañanera de la Presidenta, Claudia Sheinbaum o a través de sus redes sociales oficiales.

¿Qué apellidos cobran primero el pago Pensión Bienestar de marzo 2026?

Durante los primeros tres días de pagos, los beneficiarios que van a recibir su apoyo de la Pensión adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años son todas aquellos que la inicial de su primer apellido sea la letra "A", "B" o "C", eso significa que los siguientes apellidos cobrarán primero:

Primer día de pago

  • Aguilar
  • Álvarez
  • Alvarado
  • Ávila
  • Acosta
  • Antonio
  • Ayala
  • Aguirre
  • Aguilera
  • Arellano
  • Armenta
  • Arredondo
  • Alonso
  • Alarcón
  • Alcántara

Segundo día de pago

  • Bautista
  • Barrera
  • Beltrán
  • Bernal
  • Benítez
  • Bravo
  • Becerra
  • Barajas
  • Barrios
  • Balderas
  • Blanco
  • Bonilla
  • Barragán
  • Baez
  • Becerril
  • Baltazar
  • Bustamante
  • Barrientos
  • Bello
  • Briones
  • Bustos
  • Badillo
  • Barraza
  • Barcenas
  • Bermúdez
  • Banda
  • Betancourt
  • Barbosa
  • Bojorquez
  • Brito
  • Burgos

Tercer día de pago

  • Cruz
  • Castillo
  • Chávez
  • Castro
  • Contreras
  • Cortes
  • Cervantes
  • Carrillo
  • Campos
  • Camacho
  • Cabrera
  • Cárdenas
  • Calderón
  • Corona
  • Cano
  • Cuevas
  • Carmona
  • Cisneros
  • Córdova

Con esto, solo falta que Ariadna Montiel Reyes confirme las fechas oficiales del pago de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en marzo 2026, donde cada beneficiario cobrará su apoyo de 6,400 pesos o de 3,100 pesos.

