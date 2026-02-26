¿Últimos Días? Asegura el Apoyo Bienestar de 600 Mil: Así lo Piden Hombres y Mujeres 18-64 Años

Desde hace varios días está abierto el registro para solicitar el apoyo Bienestar de 600 mil pesos para hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad, por tal motivo acá te decimos cómo asegurar tu trámite en los últimos días de febrero 2026, con los requisitos y pasos para hacer tu inscripción en línea.

Para toda la gente que quiera hacer su pre-registro a la ayuda Bienestar 2026, en una nota ya te mostramos los requisitos para pedir el apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años y el día en que cierran las inscripciones para el programa Bienestar que da 5,800 pesos cada dos meses en México.

Requisitos para el apoyo Bienestar de 600 mil pesos en febrero 2026

El apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años que tiene registro abierto en febrero es el programa de Vivienda para el Bienestar, el cual está a cargo de la CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda). Y para poder solicitar la entrada a la ayuda los solicitantes deben cumplir con las condiciones tener consigo los siguientes documentos:

INE (original y copia).

CURP Actualizada.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Contar con un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos.

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.

No haber recibido apoyo previo de vivienda por parte de la CONAVI.

No contar con vivienda propia.

Una buena noticia es que para hacer el pre-registro CONAVI a Vivienda para el Bienestar solamente es necesario que tengas a la mano tu CURP actualizada 2026, un correo electrónico personal y un teléfono de contacto.

¿Cómo hacer registro al apoyo de 600 mil pesos para mujeres y hombres de 18 a 64 años?

Todas las personas que cumplan con los requisitos y deseen hacer el pre-registro en línea CONAVI al apoyo Bienestar a la vivienda 2026, todas las mujeres y hombres de 18 años de edad en adelante deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Entra a este link: preregistropvb.conavi.gob.mx.

Escribe tu CURP y demás datos personales en el apartado "Identidad". Al terminar da clic en "siguiente":

Escribe la dirección de tu domicilio en "Ubicación".

Sube la documentación que se te solicita y al finalizar da clic en "Confirmar".

Por ahora se desconoce cuándo termina el registro para el apoyo Bienestar de 600 mil pesos, pero las mujeres y hombres de 18 a 64 años aún están a tiempo de hacer el trámite. Solo es importante tomar en cuenta que esta proceso solamente sirve para que las personas manifiesten su interés en obtener una de las Casas del Bienestar. Esto ayudará a las autoridades, para que recaben información y sepan en qué zonas deben construir las próximas viviendas.

