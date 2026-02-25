Última Llamada: Este Día de Febrero 2026 Cierra Registro el Apoyo Bienestar que Da 5,800 Pesos

Atención, el Gobierno de México lanzó una última llamada a todos aquellos interesados en obtener el apoyo bienestar por 5 mil 800 pesos para hombres y mujeres. Así que si eres estudiante de Licenciatura, Técnico Superior o Universitario, sigue leyendo. En N+ te decimos cuándo es la fecha límite para hacer el registro en febrero de 2026.

Si bien en una nota anterior ya te habíamos dado a conocer cuáles son los requisitos y cada cuánto hacen el depósito a los beneficiarios de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, vale la pena que conozcas el proceso para obtener este apoyo de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Ten en cuenta que para poder ser elegible entre los beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro debes ser estudiante de licenciatura, técnico superior, universitario o sus equivalentes y provenir de una primaria o secundaria catalogada como prioritaria.

Recuerda que los 5 mil 800 pesos que se entregan como apoyo económico durante los diez meses que dura el ciclo escolar, se pueden extender hasta un máximo de 45 meses, mientras cumplas con los requisitos y reglas de operación vigentes.

¿Cuándo es la fecha límite del registro a Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Según dio a conocer la Coordinación Nacional de Becas, la fecha límite para registrarte a este apoyo económico del Bienestar es el viernes 27 de febrero de 2026.

De modo que tomando como referencia este miércoles, faltan apenas dos días para que concluya el periodo de inscripciones a través del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).

Recuerda que una vez que hayas hecho el registro, es muy importante que guardes tu folio de registro y descargues tu acuse. Además de mantenerte al pendiente sobre los siguientes pasos en el proceso.

¿Cómo registrarte en la plataforma SUBES para obtener Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Según información de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar, si quieres inscribirte para recibir los 5 mil 800 pesos bimestrales que entrega el programa, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la plataforma SUBES https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ Da clic en "Regístrate aquí" o inicia sesión con tu CURP y contraseña Da clic en "No soy un Robot” y luego en "Enviar" Llena el apartado de Perfil con tu información personal, de domicilio y escolar Da clic en la opción "Solicitar Beca" En solicitudes, selecciona la opción "Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro" Selecciona "Solicitar esta Beca" Confirma y da clic en aceptar Verás un cuestionario, llénalo completamente Acepta la Carta Protesta Da clic en acepto los Términos y Condiciones Confirma y listo

¿Qué sigue tras registrarse en la plataforma Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Una vez que has completado el registro en tiempo y forma, debes estar atento a la comunicación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, (CNBB), o de su titular, Julio León, dado que serán los canales a través de los cuáles se dará a conocer la entrega de tarjetas.

Una vez que cuentes con tu tarjeta del Banco del Bienestar, se te comunicará la fecha de pago a los beneficiarios. Tal como ocurre con otros programas, como la Beca Rita Cetina o la Beca Benito Juárez,este depende de un calendario.

