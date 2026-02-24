¿Quiénes Reciben el Pago Beca Rita Cetina Mañana? Letra y Apellidos que Cobran $5700 Pesos

Luego de que se diera a conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina, este miércoles 25 de febrero 2026 un nuevo grupo recibirá el apoyo económico y algunas personas cobrarán $5700 pesos. En N+ te decimos qué letra y apellidos reciben el pago.

Como te hemos dado a conocer previamente, hasta el momento son los beneficiarios de secundaria y continuidad los que forman parte de este programa, pues se encuentra en desarrollo el proceso de registro para la comunidad de primaria. Como parte de este proceso, el titular de la Coordinación de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León, reveló que se realizará una asamblea virtual.

Video: Beca Rita Cetina. Cuando Inicia el Registro para Estudiantes de Primaria en Coahuila

¿Qué letras cobran pago de Beca Rita Cetina mañana 25 de febrero 2026?

Hasta el momento, 18 letras han pasado como parte de la entrega de la ministración correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026. El orden de distribución que se ha llevado es el siguiente:

Letras A, B: Lunes 16

Letra C: Martes 17

Letras D, E, F: Miércoles 18

Letra G: Jueves 19

Letras H, I, J, K, L: Viernes 20

Letra M: Lunes 23

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 24

Este miércoles 25 de febrero 2026, la letra que cobra el apoyo de la beca es la R. Las y los beneficiarios cuyo primer apellido tenga dicha inicial recibirán el apoyo, aunque algunos recibirán la cantidad que les depositan con regularidad, es decir, $1,900 pesos más $700 por cada integrante de la familia extra.

Por otro lado, otro grupo obtendrá el depósito extraordinario para las nuevas y nuevos becarios que recibieron su tarjeta en enero pasado. La CNBB informó que Estas familias recibirán un pago triple, correspondiente a los tres bimestres transcurridos del actual ciclo escolar. De esta forma, a quienes tienen a una hija o hijo les llegará un monto de $5,700 pesos.

Nota relacionada: ¿Cómo Saber Si Ya Estoy Registrado en Beca Benito Juárez 2026? Así Checas Estatus con Llave MX

¿Qué apellidos cobran pago de la Beca Rita Cetina este miércoles 25 de febrero 2026?

Este miércoles, las y los becarios que cobran el depósito de la Beca Rita Cetina son los que su primer apellido inicia con la letra R.

Te compartimos algunos de los ejemplos de apellidos más populares con R en México:

Ramírez

Rodríguez

Rojas

Romero

Ruiz

Ramos

Reyes

Rivera

Rubio

Rivas

Rosales

Roldán

Rangel

Rocha

Requena

Redondo

Riera

Robles

Rincón

Rueda

Historias recomendadas:

Continúa Apoyo Económico a Madres Bienestar 2026: ¿Quiénes Sí y No Pueden Cobrar Pago de $4000?

¿Por Qué No Hay Clases el Viernes 27 de Febrero 2026? Habrá Puente de 3 Días para Estos Alumnos