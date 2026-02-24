¿Por Qué No Hay Clases el Viernes 27 de Febrero 2026? Habrá Puente de 3 Días para Estos Alumnos

Antes de concluir, febrero otorgará un último puente de tres días a algunos estudiantes en México. Este dará inicio el viernes de esta semana, y en N+ te aclaramos por qué no habrá clases este 27 de febrero de 2026.

Hay que recordar que debido a la situación de emergencia que vivió el país por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, algunas escuelas suspendieron clases o tuvieron sesiones virtuales el lunes 23 de febrero, con lo que su semana escolar será apenas de tres días.

Dado que el 24 de este mes se celebró el Día de la Bandera, existen muchas dudas sobre si este día extra de descanso está relacionado a esta efeméride en México. Sin embargo, al no tratarse de una fecha oficial contemplada por la Ley Federal del Trabajo (LFT), ni el Calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no se descansó.

De hecho, el Calendario Escolar de 185 días de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla todas las fechas en las que los estudiantes tienen asuetos durante el ciclo escolar 2025-2026.

¿Por qué no hay clases este viernes 27 de febrero 2026?

Si bien ya te adelantamos que no habrá clases este viernes 27 de febrero de 2026, te compartimos la razón detrás de este asueto extra y quiénes lo gozan. Ese día se realizará la Junta de Consejo Técnico Escolar en todas los planteles de Educación Básica que se rigen por el Calendario SEP.

Estas reuniones, en las que participan los docentes y directivos de cada uno de los planteles escolares, están estipuladas por la SEP y tienen por objetivo planear y discutir problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de los alumnos.

De hecho, en una nota ya te compartimos las fechas exactas de todas las Juntas de Consejo Técnico Escolar para este ciclo 2026-2027. Y dado que siempre se realiza en viernes da a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria una jornada extra de descanso que se refleja en un puente de tres días consecutivos que iniciará el viernes 27 y concluirá el domingo 1 de marzo.

De modo que los estudiantes deberán regresar a las aulas el lunes 2 de marzo.

¿Cuándo será el Próximo CTE del ciclo 2026-2027?

Será hasta el próximo mes cuando se celebre el próximo Consejo Técnico Escolar (CTE), específicamente el viernes 27 de marzo. Fecha que se suma a los días de descanso de marzo 2026 y las vacaciones de Semana Santa.

Dado que las vacaciones de Semana Santa inician el 30 de marzo, al sumarse al CTE del día 27, otorgarán un día extra de descanso a docentes y alumnos de educación básica en México.

