50 Poblanos que Vacacionaban en Puerto Vallarta se Encuentran Resguardados en un Hotel

El Gobierno de Puebla dio a conocer las movilizaciones de seguridad en el estado tras la reacción de la detención y ejecución de el líder criminal conocido como "El Mencho", además, reveló que 50 poblanos se encuentran resguardados en Puerto Vallarta, Jalisco.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala dio a conocer que al menos 50 poblanos tuvieron que ser resguardados en un hotel luego de los hechos de violencia ocurridos en Jalisco. Esto mencionó.

En Puerto Vallarta tenemos a 50 poblanos paisanos que están debidamente custodiados en un hotel y están en plena tranquilidad y en plena salud.

El funcionario informó a sus familiares que las personas originarias de Puebla que están en Puerto Vallarta, se encuentran bien y que las autoridades siguen pendientes de ellos; En cuanto se regularicen los servicios los acompañaran en su traslado.

Refuerzan seguridad en Atlixco, Amozoc, Quecholac y Puebla

Luego de varios hechos de violencia registrados este 22 de febrero en diversos estados de la República Mexicana, la Secretaría de Seguridad Pública reveló que en Puebla hubo al menos tres detenciones.

El secretario Francisco Sánchez González, aseguró que en todo momento la seguridad se mantuvo bajo control y destacó que el operativo fue coordinado desde el Centro de Mando Interinstitucional del C5, con el despliegue de más de 6 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, para garantizar el orden y la tranquilidad de la población.

Las acciones se concentraron principalmente en los municipios de Atlixco, Amozoc, Puebla capital y Quecholac, donde se reportó la mayor incidencia. La autoridad estatal subrayó que, pese a los hechos registrados, no hubo decesos ni personas lesionadas.

Tres detenidos en Puebla vinculados con hechos violentos del 22 de febrero

Como parte de los resultados operativos, en Tehuacán fueron detenidas dos personas por la presunta elaboración de artículos explosivos; mientras que en Puebla capital se logró la captura de un hombre señalado por su posible participación en el incendio de una tienda de conveniencia. Esto agregó el Secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González.

Desde el primer momento, y en estrecha colaboración más de 6000 elementos de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Seguridad Pública Estatal, Protección Civil Estatal y policías municipales con apoyo de 507 patrullas, dos vehículos blindados y los helicópteros activaron protocolos de atención inmediata, a fin de proteger la integridad de las familias poblanas.

El Secretario reiteró que las corporaciones continuarán con el despliegue coordinado para preservar la seguridad en todo el estado.

Grupo de poblanos regresan a casa tras quedar varados en Puerto Vallarta, Jalisco

Este 24 de febrero el Gobierno de Puebla confirmó que fue un total de 52 poblanos quienes ya regresaron a casa luego de quedar varados en Puerto Vallarta, Jalisco, tras los hechos de violencia registrados en esa entidad por el operativo federal que derivó en la detención y ejecución de “El Mencho”.

Regresan a Casa 52 Poblanos que Estaban Resguardados en Puerto Vallarta, Jalisco

El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, agradeció a la Marina el albergue que ofreció para resguardarlos. Comentó que en todo momento tuvieron comunicación, y ahora ya se encuentran con sus seres queridos. Destacó que hubo otro grupo de poblanos en Jalisco y Guanajuato a quienes también apoyaron.

