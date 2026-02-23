¿Cuáles Son los Días Feriados de Marzo 2026? Estas Son las Fechas Oficiales de los Festivos

Está por iniciar el tercer mes de este 2026, y si ya te preguntas cuándo será el próximo asueto a disfrutar para trabajadores y alumnos, en N+ te adelantamos cuántos y cuáles son los días feriados que tiene contemplado el calendario de marzo.

Para que puedas planear con antelación tus salidas, te adelantamos cuándo es la Semana Santa y cuál es el significado de cada uno de los días.

Además, para los estudiantes de educación básica, hay buenas noticias porque antes de concluir febrero tendrán un día extra de descanso debido a la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) en la que participan los docentes y directivos.

Si prefieres una mirada más general, hacemos un repaso de todos los días feriados que contempla el Calendario de 2026.

¿Cuántos y cuáles son los días feriados de marzo de 2026? Fechas oficiales

Si bien en el caso de los trabajadores, es la Ley Federal del Trabajo (LFT) la encargada de determinar los días de descanso obligatorio, en el caso de los alumnos de educación básica, es la Secretaría de Educación Pública (SEP) la dependencia responsable de asignar las vacaciones y días festivos.

De hecho, serán los estudiantes quienes disfrutarán de más días extras de descanso este mes. A diferencia de los trabajadores, quienes sólo gozarán del día festivo oficial del 16 de marzo, que se otorga en conmemoración del día 21, por el natalicio de Benito Juárez.

Con lo que tendrán un puente de tres días consecutivos que iniciará el sábado 14 de marzo y se extenderá hasta el lunes 16, para finalmente incorporarse a sus actividades el martes 17.

Ahora bien, además de gozar del festivo del lunes 16 de marzo, los estudiantes de educación básica tendrán oportunidad de descansar el 27 de marzo, debido a que ese día se realiza la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) en escuelas de preescolar, primaria y secundaria, con lo que extenderán un día las vacaciones de Semana Santa.

Con lo que en total marzo otorgará cuatro días de descanso, adicionales a los fines de semana.

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa 2026 y cuánto durarán?

Por si no lo tenías contemplado las vacaciones de Semana Santa 2026 darán inicio el 30 de marzo y concluirán hasta el 10 de abril. Por lo que los estudiantes gozarán de dos semanas completas de vacaciones.

Será el 12 de abril cuando los estudiantes se reincorporarán a sus actividades académicas, según las fechas marcadas por el Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Mientras que en el caso de los trabajadores, serán las empresas las encargadas de establecer el número de días de vacaciones que otorgan este año. Dado que la LFT no contempla estos descansos entre los días festivos oficiales.

