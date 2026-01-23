Nuevos Festejos CDMX: Habrá Día del Pulque, de los Seres Sintientes y de Trabajadores de Limpia

A partir de este 2026, en la Ciudad de México (CDMX) se festejarán los días Del Pulque, De los Trabajadores de Limpia y De los Seres Sintieses, como son las mascotas y todos los animales.

En la Gaceta Oficial del gobierno capitalino se publicaron 6 decretos, entre ellos varios para declarar dichos días conmemorativos.

Medalla al Mérito Chilango

El primero de los decretos es para la entrega de la “Medalla al Mérito Chilango en el Exterior”.

De acuerdo con la Gaceta, el Congreso de la Ciudad de México otorgará esta medalla a los capitalinos y organizaciones que residan en el extranjero que se hayan distinguido por su trayectoria, servicio y acciones en favor de las relaciones de amistad entre la Ciudad de México y otras naciones.

Video relacionado: Declaran Proceso de Elaboración del Pulque como Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX.

Días conmemorativos

Un segundo decreto es para declarar los días 12 de abril de cada año, como el “Día de los seres sintientes”.

El tercer decreto declara que el 12 de octubre, que antes se conocía como “El Día de la Raza”, ahora será el “Día de la Ciudad Pluricultural, la Resistencia Indígena, Afroamericana y la Lucha contra el Racismo”, para la Ciudad de México.

En diciembre de 2020, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial un decreto mediante el cual se determinaba que cada 12 de octubre sería conocido como “El Día de la Nación Pluricultural”, lo cual seguirá vigente para todo el país.

Video relacionado: Reconocen a los Animales como Seres Sintientes en CDMX; ¿Qué Significa?

Día del Pulque

El cuarto decreto declara que todos los días 4 de febrero será “El Día de las personas trabajadoras de limpia”, y el quinto decreto es para anunciar que el primer domingo del mes de febrero será reconocido como “El Día del Pulque”.

El sexto decreto son cambios a diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento del propio Congreso de la Ciudad de México.

La mayoría de los decretos entran en vigor a partir de este sábado 24 de enero.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de Mario Torres, N+.

spb.