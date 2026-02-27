Calendario de Pagos Pensión Bienestar Marzo 2026: ¿Quiénes Cobran 6,400, 3,300 y 3,100 Pesos?

El calendario de la Pensión Bienestar de marzo 2026 está muy cerca de publicarse y los beneficiarios ya se preparan para recibir su apoyo económico, el cual tendrá diferentes montos para el tercer mes del año. Por ello, acá te decimos quiénes cobran $6,400, $3,300, $3,100 y $1,650 pesos.

A la espera del calendario que será anunciado en los próximos días por Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, en notas previas ya te explicamos cuándo comienza la dispersión y a qué apellidos les depositan primero, además de qué adultos mayores recibirán un pago doble.

Así, para que te vayas preparando para recibir tu pago del Bienestar en marzo 2026, es importante que conozcas cuánto te pagarán en la segunda dispersión de año con la finalidad de que planifiques tus gastos de los próximos meses.

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar en marzo 2026?

Los programas sociales pagarán lo correspondiente a un bimestre, que es el de marzo y abril 2026, y los montos que se depositarán van desde los 1,650 pesos a los 6,400 pesos. Esto cobrará cada beneficiario de acuerdo con el apoyo que le toca:

Pensión Adultos Mayores Bienestar: Paga 6,400 pesos bimestrales en 2026. Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: Deposita 3,100 pesos bimestrales en 2026. Pensión Bienestar de Discapacidad: Da 3,300 pesos bimestrales en 2026. Apoyo a Madres Trabajadoras: Paga 1,650 pesos bimestrales en 2026.

Estos montos se depositan directamente en la tarjeta del Bienestar en las fechas establecidas en el calendario, el cual va en orden alfabético dependiendo de la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios. Estos son los posibles días de pago:

Letra A : Lunes 2 de marzo 2026.

: Lunes 2 de marzo 2026. Letra B : Martes 3 de marzo 2026.

: Martes 3 de marzo 2026. Letra C : Miércoles 4 y jueves 5 de marzo 2026.

: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo 2026. Letras D, E, F : Viernes 6 de marzo 2026.

: Viernes 6 de marzo 2026. Letra G : Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026.

: Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026. Letras H, I, J, K : Miércoles 11 de marzo 2026.

: Miércoles 11 de marzo 2026. Letra L : Jueves 12 de marzo 2026.

: Jueves 12 de marzo 2026. Letra M : Viernes 13 y martes 17 de marzo 2026.

: Viernes 13 y martes 17 de marzo 2026. Letras N, Ñ, O : Miércoles 18 de marzo 2026.

: Miércoles 18 de marzo 2026. Letras P, Q : Jueves 19 de marzo 2026.

: Jueves 19 de marzo 2026. Letra R : Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026.

: Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026. Letra S : Martes 24 de marzo 2026.

: Martes 24 de marzo 2026. Letras T, U, V : Miércoles 25 de marzo 2026.

: Miércoles 25 de marzo 2026. Letras W, X, Y, Z: Jueves 26 de marzo 2026.

¿Hay pago doble de la Pensión Bienestar para nuevos beneficiarios?

A diferencia de las becas, la Pensión Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras no otorga pagos retroactivos, de ahí que los nuevos beneficiarios no recibirán un pago doble en marzo de 2026.

Cabe señalar que los programas del Bienestar sí han llegado a realizar depósitos con lo correspondiente a dos bimestres en ocasiones anteriores, sin embargo esto ha sucedido cuando habrá veda electoral, la cual no permite la distribución de apoyos sociales, por lo tanto se deben adelantar las dispersiones.

Sin embargo, esto no sucederá este año, de ahí que ningún beneficiario recibirá un pago doble de la Pensión Bienestar, de acuerdo con lo que ha informado hasta el momento las autoridades de la Secretaría de Bienestar.

