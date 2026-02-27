¿Qué Día Caería el Pago Doble de la Pensión? Estos Adultos Mayores Cobran $17,400 en Marzo 2026

Está por salir el calendario de pagos de la Pensión Bienestar y lo que muchos aún no saben es que varios adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años van a recibir un pago doble en marzo 2026, por tal motivo acá te decimos cuándo y a quiénes les depositan al menos 17,440 pesos este mes.

Para saber cuándo depositan la Pensión Bienestar a los adultos mayores, en una nota ya te dijimos cuándo sale el calendario con las fechas de pago de marzo 2026, quiénes cobran 6,400, 3,300 y 3,100 pesos y los apellidos que reciben primero su apoyo económico este mes.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar a los adultos mayores en marzo 2026?

Será la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, la encargada de dar a conocer el calendario de pagos Bienestar, pero los depósitos darán inicio durante la primera semana de marzo 2026, entre el lunes 2 y miércoles 4 de dicho mes.

Algo importante a tomar en cuenta es que los adultos mayores que van a recibir un pago doble en marzo son todos aquellos cuenten con su Pensión del Bienestar y además estén jubilados bajo la Ley de 1973 de la Pensión del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social).

¿Qué día caería el pago doble de la pensión adultos mayores marzo 2026?

En caso de que el pago de la Pensión Bienestar inicie este lunes 2 de marzo 2026, ese día los pensionados del IMSS, y que también cuentan con el apoyo federal del gobierno, van a recibir un pago doble de al menos 17,440 pesos, esto por los siguientes conceptos:

Pago mensual de la Pensión IMSS marzo 2026 : El mínimo a depositar es de 11,404.73 pesos aproximadamente, monto que da la Pensión Mínima Garantizada.

: El mínimo a depositar es de aproximadamente, monto que da la Pensión Mínima Garantizada. Pago de Pensión Bienestar del bimestre marzo-abril 2026: Adultos mayores reciben 6,400 y mujeres de 60 a 64 años 3,100 pesos.

Esto quiere decir que los adultos mayores inscritos al apoyo de 65 años y más cobrarán al menos 17,440 pesos, mientras que las mujeres de 60 a 64 años recibirán como mínimo 14,140 pesos por el pago doble de la pensión que se junta gracias al IMSS y Bienestar en marzo 2026.

