¿Qué Hacer si no Cayó Pago de $5,700 de la Beca Rita Cetina? Así Verificas Estatus del Depósito

Está por concluir febrero 2026 y con éste el Calendario de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria. Si aún no recibes el pago de este apoyo del Bienestar, en N+ te decimos cómo verificar el estatus de tu depósito.

Recuerda que según la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), los únicos beneficiarios que recibirán 5 mil 700 pesos en febrero son aquellos que recibieron su tarjeta el pasado mes de enero, mientras que aquellos que ya han recibido el beneficio en su Tarjeta del Bienestar sólo recibirán el pago bimestral de mil 900 pesos.

Además, hay buenas noticias para las familias con estudiantes en primaria: está por comenzar el registro a la Beca Rita Cetina para este nivel escolar. Y Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México, dirigirá una asamblea virtual para informar todos los detalles. En una nota previa ya te adelantamos la fecha y hora de este evento, para que lo agendes.

Para que no tengas contratiempos con el registro, también te adelantamos cómo sacar la Llave MX y CURP Certificada.

Video: Anuncian Asamblea En Línea Previa al Registro de la Beca Rita Cetina en Jalisco

¿Qué hacer si no me cayó pago de 5,700 pesos de la Beca Rita Cetina en febrero 2026?

Ahora bien, según dio a conocer el Gobierno de México, del 16 al 27 de febrero transcurrió el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, que se hicieron en orden alfabético, según la primera letra del primer apellido.

De modo que este viernes 27 de febrero corresponde el depósito a las últimas 7 letras del abecedario: T, U, V, W, X, Y y Z. Sin embargo, si ya pasó la letra del apellido de tu hijo y no recibiste el dinero en la tarjeta del Bienestar, hay una serie de pasos que puedes seguir para verificar el estatus de tu depósito.

Recuerda que los únicos estudiantes que reciben 5 mil 700 pesos en febrero 2026 son aquellos que recibieron su Tarjeta del Banco Bienestar en enero, por lo que les corresponde el pago de tres bimestres del ciclo escolar en curso.

A continuación se describen un par de soluciones.

Verifica la fecha en la que se deposita el monto de la Beca Rita Cetina a las personas con la letra inicial del apellido de tu hijo. Así podrás saber si estás entre las personas que reciben el pago este viernes.

Recuerda que no es necesario activar la Tarjeta del Banco del Bienestar, dado que este documento se activa con el primer depósito de la Beca Rita Cetina. Por lo que no es necesario acudir a la sucursal, ni hacer ningún movimiento en la app.

En caso de que tengas alguna duda sobre este apoyo económico para secundaria, puedes marcar al número 55 1162 0300 de lunes a viernes entre las 08:00 y 22:00 horas. Mientras que los sábados el horario de atención de la Coordinación Nacional de Becas es de 09:00 a 14:00 horas.

También puedes acercarte a una de las oficinas y puntos de atención de la CNBB, para ello sólo es necesario ingresar a la página https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/sedes-atencion/ y localizar tu estado o municipio. Finalmente te arrojará las sucursales más cerca de ti.

¿Cómo saber si un alumno está registrado en la Beca Rita Cetina?

Además de haber recibido la Tarjeta del Banco del Bienestar en la escuela de tu hijo, puedes verificar si se encuentra registrado a la Beca Rita Cetina siguiendo los pasos que se enumeran a continuación:

Entra a la página web https://www.llave.gob.mx/

Coloca su número de celular o correo electrónico y contraseña

Ubica la bandeja de 'Tutor'

Ingresa a la sección 'Estudiante' y localiza el folio y estatus del estudiante del cual estés haciendo tu consulta: debe tener la leyenda "registro exitoso"

Video: Beca Rita Cetina. Cuando Inicia el Registro para Estudiantes de Primaria en Coahuila

Historias Recomendadas