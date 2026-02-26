Última Llamada: ¿Cómo Imprimir Dictamen de Asignación a Beca de Aprovechamiento 2026? Link

Si inscribiste a tu hijo o hija a la Beca de Aprovechamiento Edomex, esto te interesa. El Gobierno del Estado de México hace un último llamado a imprimir el Dictamen de Asignación de Beca, dado que la falta de este documento será motivo de cancelación. Para que no pierdas este beneficio, en N+ te compartimos los pasos y link para obtengas el documento.

Si bien en una nota anterior te dimos a conocer cómo debías consultar los resultados de la Beca de Aprovechamiento en enero, dado que éstos no serían enviados por correo electrónico. También se llamó a visitar constantemente la página de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Gobierno de México para conocer si tu hijo está entre los seleccionados.

Hay que recordar que este apoyo económico está dirigido a estudiantes de primaria y secundaria de instituciones educativas públicas de los Subsistemas Estatal y Federalizado del Estado de México, siempre que cuenten con un promedio de 9.5, en escala de 0 a 10.0, obtenido en el periodo inmediato anterior, es decir en el ciclo 2025-2026.

¿Cuándo es la fecha límite para imprimir el Dictamen de Asignación de Beca de Aprovechamiento Edomex 2026? Link

Ahora bien, a través de su página web la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI) dio a conocer que aquellos estudiantes que se les haya comunicado que son beneficiarios del programa deben imprimir su Dictamen de Asignación de Beca, además de la Manifestación Electrónica de Carta Bajo Protesta de Decir Verdad.

Este último documento es una declaratoria de que no son beneficiarios de ningún otro programa federal, estatal o municipal, mediante el cual se reciba apoyo monetario o en especie. Ni tampoco estar becado por alguna institución privada.

De acuerdo con la SECTI la fecha limite para obtener este documento es el 27 de febrero de 2026, por lo que sólo tienes hasta este viernes para hacer el proceso a través de este enlace: https://appsj1.cggedomex.gob.mx:8443/dictamen_basica25/com.dictasigna.wpdictamen.

Pasos para imprimir Dictamen de Asignación de Beca de Aprovechamiento Edomex 2026

Si este es tu caso, a continuación te compartimos los pasos que debes de seguir para obtener estos documentos y poder recibir el apoyo económico.

Entra a la página Dictamen de Asignación de Beca de Aprovechamiento Edomex 2026: https://appsj1.cggedomex.gob.mx:8443/dictamen_basica25/com.dictasigna.wpdictamen Ingresa el Folio que te fue asignado por el sistema promoción 2025-2026 y tu CURP y da clic en consultar. Allí te arrojará el Dictamen de Asignación de Beca de Aprovechamiento Descarga e imprime el documento

Recuerda que el Dictamen de Asignación de Beca se obtuvo luego de que el alumno que resultó beneficiario del programa, renunció a la Beca Rita Cetina (de carácter federal) en la Sede Auxiliar Regional (SARE) correspondiente y cargó sus documentos.

¿Por cuánto tiempo se entrega la Beca de Aprovechamiento Edomex 2026 y de qué monto es el apoyo?

De acuerdo con información del Programa de Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico para Educación Básica, el apoyo económico de mil 100 pesos se entrega de forma mensual hasta por 10 ocasiones, según la disponibilidad presupuestal durante el ciclo escolar 2025-2026.

