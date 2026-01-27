Resultados Beca de Aprovechamiento Salen Hoy: Link y Cómo Saber Si Te Darán Apoyo de $11,000

Los resultados de la Beca de Aprovechamiento del Estado de México (Edomex) del ciclo escolar 2025-2026 se publicarán a partir de hoy 28 de enero, y si realizaste el registro, acá te traemos el link y cómo consultarlos para saber si recibirás el apoyo económico de 11,000 pesos para estudiantes destacados de primaria y secundaria.

Luego de que se realizara el registro a las Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico de Edomex en el mes de diciembre, los padres de familia que hicieron la inscripción podrán saber si serán parte del programa que tiene el objetivo favorecer la permanencia en las escuelas de los alumnos de excelencia.

Este apoyo está dirigido para estudiantes de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria; y primero, segundo y tercero de secundaria en instituciones públicas y se otorga una cantidad de 1,100 pesos mensuales hasta en 10 ocasiones.

Link de los resultados de Beca de Aprovechamiento Edomex 2026

De acuerdo con la convocatoria de la Beca de Aprovechamiento Edomex, los resultados se darán a conocer los días 28, 29 y 30 de enero de 2026 en la página web de SEDUC Becas, en el siguiente enlace: https://seduc.edomex.gob.mx/becas.

Es importante señalar que los resultados no serán enviados por correo electrónico, por lo que se recomienda a los padres de familia visitar el link constantemente para poder consultar si recibirán el apoyo económico.

¿Cómo consultar los resultados de la Beca de Aprovechamiento 2026?

Una vez que sean publicados, los solicitantes podrán consultar los resultados por internet, teniendo el folio de registro a la mano, ya que es fundamental para checar si fueron aceptados para recibir los 11,000 pesos. Este es el proceso:

Ingresa a este enlace: seduc.edomex.gob.mx/becas Dar clic en la sección del programa “Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico” para Educación Básica. Dirígete al apartado de SOLICITANTES. Da clic en el botón de Resultados. Deberás ingresar el número de folio que te asignó el sistema en el registro.

Si fuiste aceptado, del 28 de enero al 3 de febrero, deberás adjuntar un acuse de recibo del “Formato de Renuncia Voluntaria” a la Beca Rita Cetina, en formato PDF en el link de carga de documentos en la página https://seduc.edomex.gob.mx/beca-bienestar-educacion-basica. Posteriormente, del 24 al 27 de febrero de 2026, los beneficiarios deberán imprimir el Dictamen que acredita la asignación de la Beca.

