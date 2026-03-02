Calendario de Pagos Pensión Bienestar Marzo 2026: Lista de Letras por Día para Adultos y Mujeres

Llegamos al tercer mes del año y debido a que muchas personas esperan con ansias su depósito, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de marzo 2026 por letra y para que nadie se quede sin recibir su dinero, acá te damos las fechas en que habrá pago y los beneficiarios que van a cobrar su apoyo de 6,400 o 3,100 pesos, respectivamente.

Debido a que el segundo apoyo del año es esperado por millones de personas, en una nota ya te dijimos cuándo sale el calendario con las fechas de pago Bienestar marzo 2026, en qué bancos puedes retirar dinero de la Tarjeta Bienestar y quiénes cobran 6,400, 3,100 y 3,300 pesos por el bimestre de marzo-abril.

¿Cuándo pagan la Pensión Bienestar de adultos mayores marzo 2026?

De acuerdo con el calendario de la Pensión Bienestar de marzo 2026 que dio a conocer Ariadna Montiel Reyes, el pago para adultos mayores y madres trabajadoras inicia este lunes 2 de marzo 2026 y va a terminar hasta el próximo día 26 del mismo mes.

Como ya es costumbre en el calendario de pagos Bienestar, durante todo este mes la dispersión del apoyo será por orden alfabético, esto de acuerdo con la letra inicial del primero apellido de todos los beneficiarios.

Calendario de pagos Pensión Bienestar marzo2026: Fechas de depósito por letra

De acuerdo con las fechas de pago de la Pensión Bienestar, durante casi todo el mes se va a realizar la dispersión de apoyo económico para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años. Y para que no busques cuándo te toca cobrar, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día:

Letra A : Lunes 2 de marzo 2026.

: Lunes 2 de marzo 2026. Letra B : Martes 3 de marzo 2026.

: Martes 3 de marzo 2026. Letra C : Miércoles 4 y jueves 5 de marzo 2026.

: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo 2026. Letras D, E, F : Viernes 6 de marzo 2026.

: Viernes 6 de marzo 2026. Letra G : Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026.

: Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026. Letras H, I, J, K : Miércoles 11 de marzo 2026.

: Miércoles 11 de marzo 2026. Letra L : Jueves 12 de marzo 2026.

: Jueves 12 de marzo 2026. Letra M : Viernes 13 y martes 17 de marzo 2026.

: Viernes 13 y martes 17 de marzo 2026. Letras N, Ñ, O : Miércoles 18 de marzo 2026.

: Miércoles 18 de marzo 2026. Letras P, Q : Jueves 19 de marzo 2026.

: Jueves 19 de marzo 2026. Letra R : Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026.

: Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026. Letra S : Martes 24 de marzo 2026.

: Martes 24 de marzo 2026. Letras T, U, V : Miércoles 25 de marzo 2026.

: Miércoles 25 de marzo 2026. Letras W, X, Y, Z: Jueves 26 de marzo 20256.

¿Cuánto es la Pensión del Bienestar adultos mayores y Mujeres de 60 a 64 años?

Para el mes de marzo y en cada dispersión que habrá de la Pensión de Bienestar 2026, los adultos mayores cobran 6,400 pesos por beneficiario ya con el aumento. Mientras que a las beneficiarias del apoyo a Mujeres de 60 a 64 años les depositan la cantidad de 3,100 pesos.

