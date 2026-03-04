Requisitos para Permanencia de Alimentación Bienestar 2026: ¿Qué Documentos Piden en Registro?

Inició el registro de permanencia de Alimentación para el Bienestar 2026, y si estás interesada en continuar recibiendo el apoyo de las canastas alimentarias en el Estado de México (Edomex), acá te decimos los requisitos que debes cumplir para ser beneficiaria nuevamente.

La Secretaría de Bienestar Edomex abrió un nuevo periodo de incorporaciones para beneficiarias del programa para mujeres de 50 a 64 años, y en una nota previa ya te explicamos cómo descargar el formato de permanencia y las fechas para hacer el trámite.

¿Cómo hacer registro de permanencia de Alimentación Bienestar 2026?

Si fuiste beneficiaria el año pasado y te interesa seguir recibiendo las canastas alimentarias en el Edomex, deberás realizar el registro en línea, que estará abierto hasta el 18 de marzo, en el siguiente enlace: http://sistemasbienestar.edomex.gob.mx.

Ahí deberás llenar los campos que se te solicitan y confirmar tu permanencia en el programa para que el sistema generé los formatos de manifiesto y compromiso para realizar actividades, los cuales deberás descargar e imprimir para presentarlos en los módulos habilitados para la entrega de documentos.

Requisitos para permanencia de Alimentación Bienestar 2026

Las mujeres de 50 a 64 años, que viven en alguno de los municipios del Estado de México y que recibieron canasta el año pasado, podrán completar la permanencia en Alimentación para el Bienestar 2026 llevando los siguientes documentos al módulo que les corresponde:

Acta de nacimiento .

. Identificación oficial vigente : credencial para votar; en caso de no contar con este documento, se puede presentar pasaporte vigente u otros documentos que acrediten la identidad, expedidos por la autoridad correspondiente.

: credencial para votar; en caso de no contar con este documento, se puede presentar pasaporte vigente u otros documentos que acrediten la identidad, expedidos por la autoridad correspondiente. Clave Única de Registro de Población ( CURP ) o CURP Biométrica .

) o . Comprobante de domicilio o constancia de residencia de la autoridad local competente (máximo 6 meses de antigüedad).

o de la autoridad local competente (máximo 6 meses de antigüedad). Formato de Manifiesto de Permanencia de Alimentación Bienestar 2026

de Permanencia de Alimentación Bienestar 2026 Formato de compromiso para la realización de actividades para el bienestar.

Una vez que completen el proceso presencial, las interesadas deberán esperar la publicación de los resultados de permanencia de Alimentación Bienestar 2026, los cuales se darán a conocer del 25 al 31 de marzo de 2026, para saber si continuarán recibiendo las canastas alimentarias y servicios integrales.

