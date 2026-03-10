Requisitos para Registro de Mujeres con Bienestar 2026: ¿Qué Piden y Cómo Recuperar Folio?

El registro de Mujeres con Bienestar 2026 ya está en marcha en el Estado de México (Edomex), por lo que muchas mexiquenses que están a la espera de recibir el apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales se preguntan qué requisitos piden y cómo recuperar su folio para la actualización de datos. Acá en N+ te traemos todos los detalles.

Este lunes 9 de marzo, comenzó el registro de actualización de datos para miles de beneficiarias del programa de la Secretaría de Bienestar de Edomex y en una nota previa ya te explicamos cómo hacer la inscripción y qué mujeres de 18 a 59 años deben hacerla.

¿Qué requisitos piden para el registro de Mujeres con Bienestar?

Las beneficiarias que ya son parte del programa deberán realizar el registro de actualización de datos para continuar recibiendo el apoyo de 2,500 pesos bimestrales que otorga el programa de Mujeres con Bienestar, que está dirigido para mexicanas que habitan en Edomex y que tienen entre 18 y 59 años.

Para ello, deben esperar las visitas domiciliarias de los servidores de la nación, que estarán identificados como parte de la Secretaría de Bienestar Edomex y que recorrerán los 125 municipios de la entidad de forma escalonada. Estos son los requisitos que solicitarán:

Identificación oficial (INE, pasaporte).

CURP.

Teléfono de contacto y correo electrónico.

El registro de actualización de datos de Mujeres con Bienestar tiene el objetivo de localizar a aquellas beneficiarias que ya recibieron el apoyo en años anteriores o que hicieron su inscripción en 2023 o 2024 para verificar la información que proporcionaron y asegurar que los beneficios del programa los obtengan quienes más lo necesitan.

¿Cómo recuperar mi folio de Mujeres con Bienestar?

Si realizaste tu registro en 2023 o 2024 y estás a la espera de entrar al programa o si ya eres beneficiaria y no lo recuerdas, existen cuatro formas de consultar o recuperar tu folio de Mujeres con Bienestar 2026 en el Edomex, en caso de que te lo soliciten en las visitas domiciliarias:

Acude a tu Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Edomex para solicitar la recuperación de tu folio.

Checa los correos electrónicos o mensajes de texto SMS que te enviaron por parte del programa, en alguno debe venir tu folio.

Llama al número de teléfono 55 9370 1223. Ahí puedes solicitar la recuperación de tu número de folio.

Manda un correo electrónico a la dirección at.mujeresconbienestar@edomex.gob.mx. Solicita tu número de folio de nuevo.

Con esta información ya estás lista para hacer el registro de actualización de datos de Mujeres con Bienestar Edomex 2026 para asegurar que continuarás recibiendo el apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales o para que te conviertas en una de las nuevas beneficiarias que se integrarán este año.

