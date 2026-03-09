Inicia Registro de Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Cómo Actualizar Datos y Quiénes lo Hacen?

Hoy 9 de marzo inició el registro de actualización de datos de Mujeres con Bienestar 2026 y si te interesa seguir recibiendo el apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales del Estado de México (Edomex), acá te decimos cómo hacer la inscripción y quiénes deben realizarla.

La Secretaría de Bienestar de Edomex abrió convocatoria de sus programas sociales más esperados, como el registro de permanencia de la canasta alimentaria 2026, que inició desde el pasado 3 de marzo, y ahora toca turno para las mujeres de 18 a 59 años.

¿Quiénes deben actualizar datos de Mujeres con Bienestar 2026?

Las beneficiarias que ya son parte del programa deberán actualizar sus datos para continuar recibiendo el apoyo de 2,500 pesos bimestrales que otorga el programa de Mujeres con Bienestar, que está dirigido para mexicanas que habitan en Edomex y que tienen entre 18 y 59 años.

Esto debido a que la Secretaría de Bienestar del Estado de México tiene la meta de llegar a 700 mil beneficiarias este año para otorgarles el apoyo económico y servicios médicos, educativos y jurídicos.

¿Cómo hacer registro de Mujeres con Bienestar 2026?

De acuerdo con información del titular de la Secretaría de Bienestar Edomex, Juan Carlos González Romero, a partir de este 9 de marzo de 2026, los servidores de la nación estarán realizando visitas domiciliarias en los 125 municipios de la entidad.

Esto con la finalidad de realizar el registro de actualización de datos de las beneficiarias de los distintos programas sociales que ofrece el Estado de México. Además de que se verificará la información que se proporcionó durante las inscripciones.

"Muchas de nuestras beneficiarias cambiaron de teléfono, de correo electrónico o de domicilio y queremos localizarlas para otorgarles todos los beneficios", informó Juan Carlos González Romero, quien además pidió a las mujeres de 18 a 59 años tener a la manos sus documentos básicos, que podrían ser:

Identificación oficial (INE, pasaporte)

CURP

Comprobante de domicilio

Las visitas se harán de forma escalonada por municipio y se anunciarán a través de los medios oficiales de la Secretaría de Bienestar Edomex, por lo que se pide a las beneficiarias mantenerse pendientes.

